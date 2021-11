Recensione giubbotto riscaldante Xiaomi COTTONSMITH: un toccasana per il tuo inverno ed un ottimo regalo di Natale (ora in sconto)

Nel mondo delle giacche riscaldate intelligenti, Xiaomi non è di certo l'ultima arrivata. Con il suo YouPin il brand cinese è riuscito a realizzare molti modelli, che si sono contraddistinti non solo per la possibilità di riscaldarsi, ma soprattutto per l'alta qualità dei materiali, delle cuciture e delle chiusure lampo. Lo abbiamo visto con lo smanicato riscaldante Xiaomi Cotton Smith, oppure con il giubbotto riscaldante Xiaomi 90 Fun, due prodotti molto fortunati che – di fatto – potremmo considerare come apripista per questo particolare segmento di prodotti.

Ebbene, anno nuovo modello nuovo: oggi parliamo di un giubbotto aurodiscaldante che Xiaomi ha prodotti in collaborazione con COTTONSMITH. Un modello totalmente impermeabile, con un cappuccio avvolgente ed in grado di riscaldarsi (grazie ad una qualsiasi powerbank che, ricordiamolo, con questi prodotti non è mai in confezione) raggiungendo una temperatura massima di addirittura 56° in tutta sicurezza.

Un modello che a meno di 100 euro potrebbe salvarvi l'inverno e (perché no) anche il Natale perché, parliamoci chiaro, invece di regalare una noiosissima giacca di tipo tradizionale, il giubbotto riscaldante Xiaomi COTTONSMITH potrebbe davvero trasformarsi in un'idea regalo particolare e (soprattutto) comoda.

Recensione giubbotto riscaldante Xiaomi COTTONSMITH

Design e materiali

Appena estratto dalla confezione, subito ci si rende conto che il giubbotto riscaldante Xiaomi COTTONSMITH è realizzato in maniera impeccabile: sia le cuciture che le cerniere sono solide e ben curate ed il poliestere che riveste tutta la sua zona esterna lo rende al 100% idrorepellente. In questo modo, anche sotto la pioggia o nella neve, sarà possibile utilizzare il sistema auto riscaldante senza doversi preoccupare di alcun problema. L'imbottitura è stata affidata alle piume d'oca e, lasciatevelo dire, anche utilizzandolo come un tradizionale giubbotto senza accendere il sistema di riscaldamento, questo modello è decisamente caldo ed adatto all'inverno nelle città meno fredde.

1 di 10

Sotto la fodera del giubbotto riscaldante Xiaomi COTTONSMITH, si nascondono una serie di nanotubi in grafite-carbonio, che sono flessibili e che hanno lo scopo di distribuire il calore in maniera totalmente sicura ed esente da qualsivoglia radiazione elettromagnetica.

Per attivare il sistema di riscaldamento è necessario collegare una power bank alla giacca tramite un cavo USB di tipo A che è stato posizionato in una delle tasche laterali: una volta collegata la batteria, è importante di ricordarsi di chiudere la cerniera a protezione della tasca, in modo da evitare l'ingresso di acqua o pioggia. E proprio accanto a questa tasca, è stato posizionato un tasto rivestito in gomma che integra un LED con il quale non solo si potrà controllare l'accensione e lo spegnimento del sistema riscaldante ma che ne permetterà anche la gestione della temperatura, una caratteristica importantissima della quale parleremo a breve.

Insomma, in via generale la qualità del giubbotto riscaldante Xiaomi COTTONSMITH è davvero ottima, tutti i particolari sono curati perfettamente e sulla spalla COTTONSMITH ha avuto la bella idea di aggiungere un inserto nel quale è presente un piccolo termometro per controllare la temperatura esterna: si tratta di un particolare di design un po' ingombrante, che però è stato posizionato su uno strato in velcro e che, quindi, è facilmente rimovibile qualora non lo si gradisse.

Caratteristiche e lavaggio

Le peculiarità del giubbotto riscaldante Xiaomi COTTONSMITH sono sostanzialmente due: è totalmente impermeabile e può essere lavato senza alcun problema, il sistema di riscaldamento non produce onde elettromagnetiche ed è realizzato con una serie di tubi flessibili in grafite e carbonio. In soldoni, è sicurissimo.

Il giubbotto riscaldante Xiaomi COTTONSMITH può anche essere lavato a mano o in lavatrice, a patto che la tasca laterale destra in cui è posizionato il cavo USB per il sistema di riscaldamento resti chiusa durante il lavaggio altrimenti l'intera struttura smart potrebbe essere danneggiata e irrimediabilmente resa fuori uso. Va però lavato ad una temperatura massima di 30 gradi e l'azienda garantisce un massimo di 40 lavaggi: insomma, qualora si lavasse prima e dopo la stagione invernale, la giacca non avrebbe alcun problema per circa 20 anni.

Il riscaldamento del giubbotto funziona con un sistema da 7.5w a 5V e 2A ed è integrato nella parte posteriore del giubbotto, il che lo rende praticamente con qualsiasi tipologia di power bank, anche se il mio consiglio è quello di utilizzare un modello da almeno 10000 mAh, meglio ancora se 20000 mAh, in modo da non rimanere mai a secco.

L'attivazione è semplicissima: si utilizza il tasto posizionato lateralmente con il quale, seguendo la diversa colorazione dei LED, si potrà anche impostare la temperatura. Ci sono 4 modalità, 53°C, 48°C, 43°C e 38°C, e vi assicuro che nella modalità più alta la temperatura sarà veramente importante.

Il mio consiglio è di fermarsi intorno ai 43° qualora si cammini a piedi, qualora invece si utilizzi il giubbotto riscaldante Xiaomi COTTONSMITH su un motorino o in zone particolarmente fredde (ma molto, MOLTO fredde) si potrebbe aumentare il livello del riscaldamento. Per tutte e quattro le modalità è previsto lo spegnimento automatico dopo 3 ore di utilizzo continuo.

Taglie e misure – Xiaomi COTTONSMITH

La taglia che abbiamo provato è una XL che, personalmente, è calzata a pennello per la mia altezza (177 cm). In generale il giubbotto di Xiaomi veste bene in base alla propria taglia italiana, anche se il mio consiglio è quello di acquistare un modello di una taglia in più rispetto alla propria. A tal proposito vi lasciamo lo specchietto orientativo offerto dall'azienda per orientarsi alla scelta della taglia:

Prezzo in sconto e conclusioni – Giubbotto riscaldante Xiaomi COTTONSMITH

Il prezzo di vendita del giubbotto riscaldante Xiaomi COTTONSMITH è di 105 dollari su Banggood ma, tramite i coupon che trovate in basso lo potrete acquistare con due sconti molto interessanti:

dal 24 al 29 novembre 2021: sconto Black Friday a 82 euro;

fino al 31 dicembre 2021: 85 euro.

E sì, è chiaro che per questa cifra ci si può portare a casa capi di marche ben più conosciute e famose ma, sia chiara una cosa, nessuno di questi giubbotti riuscirà a garantire il calore, la resistenza al vento e la resistenza all'acqua del giubbotto riscaldante Xiaomi COTTONSMITH.

Per quel che mi riguarda, ho trovato il mio giubbotto invernale perfetto, anche se un piccolo problema ce l'ha: la chiusura lampo principale non si può aprire inferiormente il che, per una strettissima parte di persone, potrebbe risultare scomodo soprattutto se si indossa il giubbotto da seduti. Per il resto, è praticamente un prodotto perfetto.







N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.