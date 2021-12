Come registrare lo schermo su smartphone Xiaomi, OPPO, Realme, OnePlus, Huawei

Se vi siete sempre chiesti come riprendere una conversazione oppure prendere un video che non potete salvare, c'è un modo pratico per ottenere tutto ciò. Infatti, tramite smartphone è possibile effettuare una sorta di registrazione del display, davvero molto utile. Per questo, vi portiamo la guida su come registrare lo schermo su smartphone Xiaomi, OPPO, Realme, OnePlus e Huawei.

Come registrare lo schermo su smartphone: la procedura su Xiaomi, OPPO, OnePlus, Realme, Huawei

Xiaomi, Redmi, POCO

Xiaomi 11T Pro

Iniziamo questa rassegna con le indicazioni su come registrare lo schermo partendo dagli smartphone Xiaomi, Redmi o POCO, in sunto quelli con la MIUI. Il procedimento è molto semplice, visto che potete utilizzare sia il toggle rapido della barra delle notifiche, oppure utilizzando l'apposita app Xiaomi che trovate nella cartella di default chiamata “Strumenti“. Una volta fatto il video che vi serve, vi basterà cliccare su Interrompi e lo troverete salvato in Galleria.

OPPO

OPPO Reno 6

Avete uno smartphone OPPO e vi serve sapere come registrare lo schermo sul vostro smartphone? Nessun problema! Così come Xiaomi, anche su ColorOS trovate il toggle sulla barra delle applicazioni, che vi richiederà però di effettuare alcune autorizzazioni prima di procedere. Anche qui, una volta interrotto, troverete il salvataggio nella Galleria dei Video.

Realme

Realem GT

Realme UI agisce spesso come la “cugina” ColorOS, quindi se vi state chiedendo come registrare lo schermo, vi basterà andare sulla tendina delle notifiche e dei toggle, selezionare lo strumento di registrazione e iniziare la vostra cattura. Anche qui vi chiederà un'autorizzazione e troverete il vostro video in Galleria.

OnePlus

OnePlus Nord 2

Un po' come tutti gli smartphone Android, anche OnePlus può registrare lo schermo e anche qui vi spieghiamo come fare. La OxygenOS riprende molte delle funzionalità di altre interfacce e non manca quindi il toggle per la registrazione. Accettando quindi le condizioni, farete il vostro video e ve lo ritroverete infine in Galleria.

Huawei

Huawei Mate 40 Pro

Sugli smartphone Huawei vi sono più modalità per registrare lo schermo e noi vi spieghiamo come e quali sono. La prima riguarda la scorciatoia o toggle sulla barra delle notifiche, ma se volete qualcosa di più rapido, potete utilizzare la combinazione dei tasti Power + Volume Su oppure andare nelle Impostazioni, poi su Funzioni Accessibilità, Scorciatoie e Gesture e infine Registrazione Schermo che si attiverà tramite una gesture che comporta il battere due volte con le nocche sul display.

