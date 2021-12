Honor X30, il brand annuncia feature di ottimo livello

Honor non sembra volersi fermare con le uscite di smartphone e punta a completare la line up entro la fine del 2021. L'ultimo arrivato potrebbe essere Honor X30, che va a completare la serie con specifiche tecniche interessanti ma da puro medio gamma.

Aggiornamento 13/12: Honor continua la sua marcia alla presentazione di X30, annunciando alcune sue feature peculiari. Trovate tutto nella sezione “Design e specifiche tecniche”.

Honor X30: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche tecniche

Sebbene non ci siano ancora immagini ufficiali in merito al design dell'X30, non ci aspettavamo un design molto lontano dall'X30i o comunque dall'X30 Max, che si avvalgono di un bumper fotocamera in alto a sinistra, sebbene sia differente tra i due modelli, ma pare non sia così.

Infatti, da un leak è spuntato quello che dovrebbe essere il render di questo smartphone, che somiglia in maniera importante alla serie Magic 3, ma con soli 3 sensori. Il design è stato poi confermato ufficialmente da Honor, che pare voglia donare allo smartphone una livrea che potremmo definire glitterata. Quanto al display invece è un po' più complesso fare previsioni, ma ci aspettiamo quanto meno una risoluzione Full HD+. Honor però ha annunciato che il refresh rate sarà piuttosto alto, quindi è prevedibile sia almeno da 120 Hz.

Per quanto riguarda l'hardware invece, abbiamo indicazioni molto più concrete. La prima è relativa al chipset, visto che Honor X30 potrebbe essere il primo avvalersi dello Snapdragon 695 5G, mentre la batteria (già certificata pare) si può ricaricare a 66W e in più, Honor ha confermato la grande capienza del modulo e della ricarica molto rapida.

Abbiamo inoltre qualche informazione in merito alla fotocamera, che sul retro dovrebbe essere da 48 + 2 + 2 MP, ma non sono specificati di che tipo siano i due sensori ausiliari.

Honor X30 – Presunto prezzo e uscita

Considerando che il nuovo smartphone della serie X si piazzi nella pura fascia media, è facile pensare che non arrivi a costare più 200-250€ al cambio, ma è chiaro che bisogna attendere la presentazione. In ogni caso, per la data di uscita è confermato che sarà il prossimo 16 dicembre.

