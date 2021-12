Xiaomi YouPin ha a cuore la vista e la postura dei più piccoli con questo gadget tech

La compagnia di Lei Jun non è soltanto Xiaomi 12: tramite la sua piattaforma di crowdfunding arrivano spesso prodotti innovativi ed utili, da utilizzare in ogni ambito della vita quotidiana. L'ultima novità che arriva da Xiaomi YouPin è un pratico correttore per la postura dei bambini, utilissimo per insegnare ai più piccoli come mantenere una posizione adatta durante lo studio o la lettura dei fumetti preferiti.

Xiaomi YouPin presenta il correttore per la postura dei bambini UBOT

Il correttore per la postura dei più piccoli di Xiaomi YouPin – come anticipato anche in apertura – insegna ai bambini a tenere una postura corretta durante lo studio e la lettura, con benefici sia per la schiena che per la vista (dato che i libri andranno posizionati ad una distanza corretta). Inoltre il dispositivo è dotato anche di una pratica luce LED per illuminare la zona frontale, in modo da non andare ad affaticare la vista durante la lettura (in condizioni di illuminazione insufficiente).

Il funzionamento del dispositivo è semplicissimo e consente di insegnare al bambino a mantenere una posizione corretta all'incirca in quattro settimane di utilizzo. Tramite una fotocamera integrata e l'applicazione dedicata è possibile monitorare i progressi man mano.







Il nuovo correttore per la postura dei bambini arriva da Xiaomi YouPin ma è già disponibile all'acquisto anche per noi occidentali su AliExpress. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

