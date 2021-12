La TV Stick 4K di Realme arriva su AliExpress, già in sconto con Coupon

Lanciata inizialmente in India, la chiavetta di Realme è pronta ad approdare anche alle nostre latitudini. Tuttavia se siete stanchi di attendere e preferite risparmiare ancora prima del debutto, Realme 4K Smart Google TV Stick è disponibile all'acquisto su AliExpress ed è già in offerta con codice sconto!

Codice sconto Realme 4K Smart Google TV Stick: la chiavetta debutta in offerta su AliExpress

Dotata di Google TV e in grado di offrire il supporto alla risoluzione 4K (60 fps, HDR10+), la TV Stick di Realme è una soluzione economica e completa. Il dispositivo è mosso da un chipset quad-core ARM Cortex-A35, supportato da 2 GB di RAM e 8 GB di storage, ed è dotato di una porta HDMI 2.1. Presenti all'appello il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi Dual Band; inoltre la chiavetta arriva con un pratico telecomando con microfono (per sfruttare i comandi vocali con Google Assistant).

La chiavetta Realme 4K Smart Google TV Stick è in offerta con codice sconto su AliExpress: oltre al coupon che trovate nel box in basso è necessario anche applicare il coupon venditore presente nella pagina del prodotto (subito sotto il prezzo). Di seguito è presente il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock. Infine, prima di lasciarvi

Siete ancora affamati di sconti in salsa Realme (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il