Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.6 è qui: il gigante dei tablet debutta in sconto su Banggood

Con l'arrivo del mese di dicembre è tempo di pensare ai regali di Natale, per i nostri cari ma anche per noi stessi. Voglia di un tablet pensato per la produttività e l'intrattenimento? Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.6, arrivato da noi come Tab P12 Pro, non si fa mancare nulla e vi fa risparmiare con quest'offerta lampo su Banggood!

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 (Tab P12 Pro) arriva su Banggood in offerta lampo

Come anticipato anche in apertura, il nuovo tablet colossale del brand è arrivato in Italia come Lenovo Tab P12 Pro; in questo caso si tratta della versione cinese Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.6, ma è comunque presente il supporto multi-lingua. Insomma, se puntate ad un terminale di grandi dimensioni e al risparmio, questa potrebbe essere la soluzione adatta. Il tablet monta un ampio display AMOLED da 12.6″ con risoluzione QXGA (2560 x 1600 pixel), refresh rate a 120 Hz, HDR10+ e Dolby Vision. Il cuore del dispositivo è lo Snapdragon 870, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage UFS 3.1 (espandibili). Si tratta del modello solo Wi-Fi, ma comunque dotato di BT 5.2, Wi-Fi 6 ed NFC. Non manca nemmeno il GPS per la localizzazione satellitare.

Il tablet “colosso” Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.6, o Tab P12 Pro se preferite, debutta finalmente su Banggood e ovviamente è in offerta lampo. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

