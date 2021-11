Nuova legge sui monopattini: quali modelli Xiaomi sono legali?

Il governo italiano ufficializza il Decreto Infrastrutture e Trasporti che cambia il regolamento dietro all'utilizzo dei monopattini elettrici, compresi quelli Xiaomi. Al suo interno sono contenuto varie leggi relative alla mobilità nel paese, compresi nuovi parcheggi per i veicoli elettrici, maggiori sanzioni per chi occupa gli spazi per gli invalidi ed altro ancora. Ma la notizia che ha suscitato più interesse riguarda una modifica delle leggi che regolano la circolazione dei monopattini elettrici in Italia. Ad inizio 2020 venne approvata la legge sperimentale che ha reso legale l'utilizzo dei sempre più diffusi mezzi di trasporto. Una scelta che ha senz'altro favorito la micro-mobilità, specialmente se si considera un futuro sempre più elettrico, ma che ha lasciato anche delle zone d'ombra.

Aggiornamento 10/11: il governo italiano ha ufficializzato il decreto mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Cambia il regolamento per l'utilizzo dei monopattini elettrici in Italia

Quali sono le leggi odierne?

Ad oggi, guidare un monopattino elettrico legalmente in Italia (che sia Xiaomi o meno) significa aver compiuto i 14 anni di età, indossare il casco se minorenni ed un giubbotto rifrangente per aumentare la propria visibilità, specialmente in fase serale e notturna. Visibilità notturna che dev'essere favorita anche dalla presenza di luci bianche o gialle davanti e rosse catarifrangenti dietro. Dal punto di vista tecnico, il monopattino dev'essere dotato di un motore elettrico non superiore ai 500W e munito della certificazione europea CE.

Come cambieranno le leggi in Italia

Ho volontariamente omesso il dettaglio relativo alla velocità massima, perché con il regolamento introdotto dal Decreto Trasporti ci sarà una novità in tal senso. Se passeranno, le nuove leggi obbligheranno i produttori ad abbassare la velocità massima a 20 km/h al contrario degli attuali 25 km/h. Questo su strade urbane, mentre nelle aree pedonali rimarrà l'obbligo di non superare i 6 km/h.

Un'altra importante novità riguarderà il divieto di parcheggio sui marciapiedi, ad eccezione delle zone che il Comune individuerà come compatibili con i parcheggi. Una modifica che impatterà molto soprattutto sui servizi di sharing, la cui diffusione nelle città italiane spesso comporta una giungla di monopattini abbandonati sui marciapiedi.

Un'altra modifica di cui i produttori dovranno tenere in considerazione è l'obbligo di frecce di svolta, sia davanti che dietro. A partire dall'1 luglio 2022, tutti i monopattini venduti in Italia dovranno esserne dotati, pena l'impossibilità di circolazione. Niente obbligo di assicurazione, almeno per il momento. Sì, perché ii Ministeri preposti stanno comunque analizzando la situazione per valutarne l'introduzione. Permane l'assenza di obbligo di targa e di indossare il casco sopra i 18 anni.

Quali monopattini elettrici Xiaomi saranno legali in Italia?

Alla luce delle novità introdotte dal Decreto Trasporti, ci si interroga su come questo regolamento si rifletterà sull'utilizzo dei monopattini elettrici Xiaomi. L'azienda ne ha diversi nel proprio catalogo italiano, perciò cerchiamo di capire come queste novità si rifletteranno sul suo futuro. Partiamo col dire che per settare la velocità massima di 20 km/h basterà un aggiornamento software rilasciato da Xiaomi, così come da tutti gli altri produttori.

Ben diversa è la questione delle frecce obbligatorie, ma è doveroso fare un distinguo. L'obbligo sarà valido per tutti i nuovi modelli in vendita dall'1 luglio 2022. Il Decreto Trasporti comunica che per i monopattini elettrici già in circolazione sarà obbligatorio adeguarsi entro l'1 gennaio 2024. Cosa si intenda con “adeguarsi” è tutto da capire, dato che non viene fatta una richiesta esplicita. Possiamo presumere che a breve il mercato dei monopattini dia il benvenuto a luci di svolta da acquistare separatamente e da applicare sul proprio veicolo.

Di conseguenza, potrete continuare ad utilizzare normalmente i seguenti modelli:

Xiaomi Mi Electric Scooter

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition

Xiaomi Mi Electric Scooter 3

La legge è ufficiale | Aggiornamento 10/11

Da qualche ora, il Decreto Infrastrutture e Trasporti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pertanto ciò che contiene diventa legge a tutti gli effetti. I cambiamenti comprendono anche quanto anticipato per il mondo dei monopattini elettrici, ecco quali sono gli obblighi aggiornati:

velocità massima a 20 km/h

velocità massima a 6 km/h nelle aree pedonali

divieto di parcheggio sui marciapiedi (salvo dove consentito)

obbligo di frecce anteriori e posteriori

obbligo di freni anteriori e posteriori

Niente assicurazione, casco per tutti o targa, quindi, per quanto l'assicurazione sia ancora in fase di discussione.

