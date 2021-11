vivo Y15s: ufficiale il primo Android GO del brand

vivo, dopo aver presentato il primo smartphone con selfie camera da 50 MP, infoltisce la sua gamma di entry-level presentando il modello Y15s. Perché è importante questo dispositivo? Aldilà di quelle che possono essere le sue specifiche tecniche, è il primo del brand dotato del sistema Android GO Edition.

vivo Y15s: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Se guardiamo al retro del nuovo entry-level vivo, notiamo che il design di Y15s è comunque vicino alla line-up 2021 del marchio, come abbiamo visto anche per modelli più alti, con bumper fotocamera in alto a sinistra e soprattutto rettangolare. Passando al display, abbiamo una soluzione 6.51″ IPS HD+, con refresh rate standard, mentre andando nello specifico dell'hardware, troviamo il chipset MediaTek Helio P35.

Questa CPU è coadiuvata da 3 GB RAM e 32 GB di storage, espandibili tramite Micro SD. Molto capiente è invece la batteria, da 5.000 mAh, che però mantiene una ricarica standard. Soddisfacente, per la fascia di prezzo, è il comparto fotocamera, dove troviamo una doppia soluzione da 13 + 2 MP con sensore di profondità, mentre per la selfie camera troviamo un sensore da 8 MP.

Per il resto, troviamo Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, ma si fa un passo indietro ritrovando come connettore una Micro USB. Presente il sensore d'impronte, posto lateralmente.

L'attenzione, se vogliamo, si sposta del tutto verso il software, che come già annunciato è la Funtouch OS 11.1 basata su Android 11 GO, segnando un debutto per vivo. Cosa vuol dire questo? Portare dispositivi sicuramente molto più economici alleggeriti nel sistema così da poter essere più fluidi e sostanzialmente più prestanti.

vivo Y15s – Prezzo e disponibilità

Il nuovo vivo Y15s arriva nel mercato asiatico, quindi con accezione Global, ad un prezzo di circa 115€ (179 dollari singaporesi), che tracciano quindi in maniera chiara qual è il target a cui è rivolto questo smartphone. Sebbene non sia escluso possa arrivare in Europa, è difficile pensare che vivo voglia portare Android GO nei nostri mercati, ma mai dire mai.

