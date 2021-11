Xiaomi 12: si accende la speranza per un modello “Mini”

Non vi mentirò: sono anni che spuntano notizie su un possibile top di gamma Xiaomi con dimensioni compatte, ma puntualmente veniamo smentiti. È successo con la scorsa generazione, è successo con quella ancora precedente e sta succedendo di nuovo, in vista del lancio di Xiaomi 12. La notizia arriva ancora una volta da uno dei soliti leaker di settore, Digital Chat Station, la cui attendibilità è buona ma non perfetta. Pertanto prendete la notizia con le dovute pinze, perché non vogliamo illudervi che a questo giro possa effettivamente saltar fuori uno Xiaomi 12 Mini.

Xiaomi 12 potrebbe avere una versione compatta, ma bando agli entusiasmi

Poche ore fa, il leaker Digital Chat Station ha annunciato sui social la presunta esistenza di uno smartphone di fascia flagship delle dimensioni di 6,3″. Non vengono esplicitamente menzionati né “Xiaomi” né “Xiaomi 12“, ma la sigla “L3” che accompagna il leak sarebbe associata proprio al prossimo top di gamma della casa cinese.

l3, visually inspected the 6.3"± small screen flagship arrangement…🥱 — Digital Chat Station (@chat_station) November 12, 2021

A proposito di sigle, in precedenza abbiamo visto come quella “L9” sia associata a Xiaomi 12 Lite, ma non bisogna confondere gli smartphone. Nel caso del modello Lite, lo schermo dovrebbe assestarsi attorno ai soliti 6,5″/6,6″, mentre quello “Mini” ai 6,3″. Certo è che fa un po' sorridere definire “Mini” uno smartphone da 6,3″, quando in circolazione ci sono esempi come iPhone 13 Mini e ASUS ZenFone 8, rispettivamente da 5,4″ e 5,9″.

Ma per gli standard di Xiaomi, 6,3″ è una diagonale che molti utenti potrebbero apprezzare come alternativa compatta ai suoi soliti smartphone. Anche perché bisogna notare che Digital Chat Station parla di “flagship”, pertanto si tratterebbe di uno smartphone sì compatto ma con specifiche di livello.

