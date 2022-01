Xiaomi e Android 12: quali app supportano il Material You

Con l'arrivo di MIUI 13 e Android 12, anche gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO stanno iniziando a tingersi di Material You. Una delle principali novità del major update di Google è proprio il redesign della sua interfaccia. Ma come spesso accade, un conto è Android per come appare sulla serie Pixel, un conto è come appare sugli smartphone degli altri produttori. Che si parli di Xiaomi, OPPO, OnePlus, Samsung e così via, ogni realtà ha la propria interfaccia e quindi le sue meccaniche di personalizzazione. È anche per questo se l'avvento di Android 12 non ha significato per tutti la compatibilità con il sistema Material You. Per esempio, nella mia videorecensione della MIUI 13 potete constatare come manchi questa novità estetica.

Google introduce il Material You: quali app lo supportano con Xiaomi e Android 12

Tuttavia, anche gli altri produttori a parte Google stanno correndo ai ripari per abbracciare il Material You di Android 12. Per esempio, Samsung, OPPO e Realme hanno sviluppato una loro versione di Material You sulle rispettive One UI 4.0, ColorOS 12 e Realme UI 3.0. Qualcosa sta facendo anche Xiaomi, che con l'ultimo aggiornamento della MIUI 13 Beta ha aggiunto il support a “monet“, cioè quell'elemento di Android 12 che abilita il Material You. E visto che ho aggiornato il mio POCO F3 alla Beta, ho deciso di spiegarvi come funziona sulla MIUI 13.

Material You: come funziona e quali app lo supportano

Come anticipato, una delle principali novità di Android 12 è proprio il Material You, cioè il nuovo linguaggio estetico che è succeduto al Material Design. Come suggerisce la parola “You”, il fulcro è dare all'utente la possibilità di colorare l'interfaccia dei colori che più preferisce. Questo pescando dallo sfondo che si sta utilizzando: sulla base dei colori che contiene, il sistema li utilizza per tingere gli elementi della UI e le app di sistema.

Questo vale per Android 12 su Google Pixel 6, dove Android è nella sua forma stock più pura. Ben diversa è invece la situazione sulla MIUI 13 di Xiaomi, così come su tutte le altre interfacce proprietarie. Per il momento manca un'opzione come quelle di Samsung e OPPO, pertanto non è possibile scegliere manualmente i colori dello sfondo con cui colorare l'interfaccia. Al contrario, con la MIUI 13 Beta dalla versione 22.1.19 in poi, sugli smartphone Xiaomi è supportata unicamente dalle app Google. Perciò vediamo quali sono le app compatibili con Material You e vediamo come cambiano all'atto pratico:

Telefono

Contatti

Messaggi

Gmail

Duo

Chrome

Documenti

Drive

Fogli

Foto

Meet (Workspace)

Note di Keep

Calcolatrice

Calendario

Orologio

Registratore

Ecco come cambiano sulla base di due sfondi d'esempio:

Sfondo blu & viola

Sfondo giallo & arancio

In base all'app Google che si utilizza, l'effetto “colorante” del Material You applicato dalla MIUI 13 è più o meno evidente. Sotto questo aspetto, l'app che dà il meglio di sé è senz'altro quella Calcolatrice. Ne mancano altre come Gboard, Play Store e così via, che potrebbero aggiungersi in futuro.

