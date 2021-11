Unieuro Singles Day 2021: IVA scontata per sole 24 ore!

Unieuro si è aggiunta alla schiera di store online che aderiscono al Singles Day 2021. Come spesso accade in questi eventi, non mancano offerte, di sole 24 ore, veramente importanti su tanta tecnologia, tipo sugli smartphone, i notebook e tanto altro e di cui vi riportiamo una selezione delle occasioni migliori.

Unieuro Singles Day: la selezione delle migliori offerte al 22% di sconto

Smartphone

Per la selezione Unieuro Singles Day 2021 non si può non partire dagli smartphone in offerta. Tra le migliori proposte troviamo il sempre valido Xiaomi Mi 10T ad un prezzo di 280€ in versione 6/128 GB. Inoltre, per chi vuole invece approcciare al mondo OPPO, il top gamma Find X3 Pro è ora a soli 779.23€ invece di 1.149.99€. Infine, per chi vuole affidarsi a OnePlus, il modello 8T 8/128 GB è ora a 467.23€.

Notebook

Tra i notebook in offerta con lo sconto IVA segnaliamo il Lenovo IdeaPad 3 con Ryzen 7 8/512 GB ad un prezzo di 543.93€. Inoltre, è da non perdere il laptop HP 15s con Intel Core i3 di undicesima generazione a soli 428.93€.

Smart TV

Chiudiamo la carrellata di offerte per il Singles Day 2021 di Unieuro con una selezione di smart TV, a partire dalla Xiaomi Mi TV P1, con Android TV, da 43″ ora in offerta a 311.93€. Per chi vuole provare l'esperienza TCL, il QLED TV da 50″ Android TV è in super sconto a 545.93€.

Unieuro Singles Day 2021 – Regolamento

Ricordiamo che lo sconto IVA del 22% per i prodotti sullo store Unieuro sono relativi al solo store online e soprattutto fino alle 23:59 dell'11 novembre 2021. Per tutte le altre informazioni e soprattutto per vedere anche altri articoli in offerta, vi lasciamo nel box qui sotto il link alla pagina principale dell'evento.

