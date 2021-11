Realme Pad in Italia con Qualcomm anziché MediaTek?

Realme Pad rappresenta l'ingresso del sub-brand OPPO nel territorio dei tablet e sappiamo che sta arrivando anche in Italia. Il brand gode già di una buona presenza sul mercato europeo, pur avendo debuttato da non molto. Il lancio di un prodotto del genere non potrà che consolidarne l'espansione occidentale, anche se per il momento non ci sono molte informazioni al riguardo. Per il momento, il tablet Realme è disponibile unicamente in India e non ci sono date né per la Cina né per l'Europa.

La versione europea di Realme Pad potrebbe essere più invitante di quella asiatica

Successivamente alla presentazione, sono comparsi dei rumor relativi al prezzo in Europa (Italia compresa) di Realme Pad. Prezzi piuttosto allettanti e che confermerebbero la volontà del brand di imporsi nella fascia medio/bassa del mercato. Tuttavia, quest'oggi è comparsa un'indiscrezione che potrebbe ribaltare la situazione ma che sicuramente solleticherà il palato di molti. Un leaker ha rivelato che la versione di Realme Pad per l'Europa sarebbe ben diversa da quella vista per l'India. Al posto del MediaTek Helio G80 ci sarebbe lo Snapdragon 870, un salto in avanti non di poco conto.

Allo stato attuale, il SoC MediaTek che muove il tablet Realme è a 12 nm e include una CPU octa-core 2 x 2 GHz Cortex-A75 + 6 x 1,8 GHz Cortex-A55 e una GPU Mali-G52 MC2. È la stessa soluzione hardware che troviamo su smartphone di fascia bassa come Samsung Galaxy A32, A22 e vivo Y33s. Se così fosse, la variante europea del tablet godrebbe di un migliorato chip a 7 nm con CPU octa-core Kryo 585 (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz) e GPU Adreno 650.

Realme Pad launching soon in Europe

Qualcomm Snapdragon 870 5G

10,4" 1200 x 2000 IPS

4 + 64 (+external SD-Card)

8 MP + 8MP (Front)

7100mAh + 18W

440g pic.twitter.com/DBLjrOi3N9 — Snoopy (@_snoopytech_) November 4, 2021

Rimarrebbe invariata la scheda tecnica di Realme Pad, con schermo IPS da 10,4″ Full HD+ (2000 x 1200 pixel), batteria da 7.100 mAh con ricarica a 18W, memorie da 4/64 GB con espandibilità via microSD, fotocamere da 8 MP e un peso di 440 g. Questa indiscrezione andrebbe contro, però, quella succitata sui prezzi, dato che in quell'occasione si parlava di una variante anche da 3/32 GB. E poi sarebbero prezzi fin troppo bassi anche per Realme, vista la presenza del costoso Snapdragon 870. Ricordiamo che Xiaomi Pad 5, mosso dallo Snapdragon 860, in Italia parte da 399,90€.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Singles Day con ledell'anno dagli