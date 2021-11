Geekbuying 11.11 Global Shopping Festival: una marea di offerte per il Singles Day 2021!

Agli sgoccioli del Singles Day 2021, tutti gli store si stanno attrezzando in maniera importante per portare quante più offerte possibili. Tra questi c'è ovviamente anche Geekbuying, che per l'11.11 ha lanciato l'iniziativa Global Shopping Festival, che porta non solo tante offerte, ma anche codici sconto esclusivi e tante occasioni da non perdere!

Geekbuying 11.11 Global Shopping Festival: tutti i dettagli sulle offerte per il Singles Day

Come si struttura quindi la nuova iniziativa di Geekbuying per il Singles Day? Nonostante ci siano tante promo, resta tutto molto semplice. Infatti, lo store divide per categorie i prodotti aderenti all'offerta, come lo SMART HOME, la MOBILITÀ, l'ELETTRONICA DI CONSUMO, INFORMATICA E GIOCATTOLI, una sezione dedicata alle offerte divise per brand e la pagina principale di tutto l'evento. Oltre a ciò, abbiamo anche una serie di codici sconto che ci danno diversi benefici, che trovate nel box qui sotto. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Coupon Generici

Quali sono quindi i Coupon da utilizzare per l'11.11 di Geekbuying? Si parte con il codice 21GKB11SA1, che ci porta 5$ di sconto su una spesa di almeno 40$. Se invece spendete oltre 100$, il codice giusto da utilizzare è 21GKB11SA2, che vi porta una riduzione di 10$. Arrivati agli oltre 250$, il Coupon 21GKB11SA3 vi sconta il totale di 20$ e infine, per chi ne spende almeno 600$, potete utilizzare il codice 21GKB11SA4 per ottenere uno sconto di 50$.

Spike Sales Geekbuying 11.11: offerte lampo limitate

Oltre ai Coupon, trovate anche delle super offerte lampo, per la validità di 48 ore, su alcuni prodotti selezionati, che potete ottenere a prezzi davvero scontatissimi ma per un periodo molto limitato. Qui sotto trovate tutti i prodotti in questione. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente i box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Offerte con codice sconto

Oltre a quanto detto sopra, ci sono anche prodotti in offerta ma con codice sconto dedicato, che vi permettono di ottenerli a prezzi molto competitivi e soprattutto con spedizione da Europa e Italia, quindi potrete riceverli in tempi molto brevi. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente i box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Singles Day con ledell'anno dagli