Realme C25Y e C21Y ufficiali in Italia: i 50 MP arrivano nella gamma entry level

Oltre ai nuovissimi Realme Pad – il primo tablet Android del brand – e il modello GT Neo 2, la compagnia asiatica ha portato in Italia anche i “piccoli” Realme C25Y e C21Y, due entry level che non mancheranno di accontentare chi è alla ricerca di un dispositivo basilare (ma dotato di un tocco di stile).

Realme C25Y e C21Y ufficiali in Italia: tutto quello che c'è da sapere

C25Y

Dopo il lancio internazionale, Realme C25Y arriva in Italia. L'entry level è dotato di un ampio display LCD da 6.5″ con risoluzione HD+ (1.600 X 720 pixel) ed un notch a goccia per ospitare la selfie camera da 8 MP. Nonostante si tratti di uno dei modelli basilari, sul retro trova spazio una fotocamera principale da 50 MP (si tratta del primo modello della serie C con questo sensore), accompagnata da una lente B/N da 2 MP ed un obiettivo macro da 2 MP. Non mancano funzionalità con l'AI Beauty, la modalità HDR, la vista panoramica, la modalità Ritratto e il Timelapse, insieme alla possibilità di usufruire di diversi filtri.

Lato batteria, il dispositivo è dotato di un'unità da 5.000 mAh mentre per quanto riguarda il chipset a bordo abbiamo un Unisoc T610, octa-core a 12 nm con una frequenza massima fino a 1.8 GHz. Presente all'appello la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione tramite microSD (fino a a 256 GB).

C21Y

Passando a Realme C21Y troviamo ancora una volta un pannello LCD da 6.5″ con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e notch a goccia, con tanto di certificazione TU Rheinland. La cover posteriore – stilosa quanto quella del fratello maggiore – ospita una tripla fotocamera da 13 + 2 + 2 MP, con lente B/N e obiettivo macro. Frontalmente trova spazio una selfie camera da 5 MP. Ovviamente non poteva mancare una batteria capiente (da 5.000 mAh) e il supporto Dual SIM, così come la possibilità di usufruire di una microSD.

Il cuore del dispositivo è ancora una volta il chipset Unisoc T610, a questo giro accompagnato da 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage.

Realme C25Y e C21Y ufficiali: prezzo e disponibilità in Italia

Per quanto riguarda il nuovo Realme C25Y, l'entry level è presente sul sito ufficiale del brand a 159.9€ e 179.9€, rispettivamente per la variante da 4/64 GB e quella da 4/128 GB. Passando invece a Realme C21Y, in questo caso il prezzo scende a 139.9€ per la versione da 3/32 GB mentre il taglio da 4/64 GB viene proposto a 149.9€.

