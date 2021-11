OPPO Watch Free: presto la versione Global?

Presentato insieme all'OPPO Watch 2, l'elegante Watch Free rappresenta sicuramente una delle alternative più interessanti del settore. Dagli ultimi rumor però pare che possa arrivare in versione Global, diventando il terzo wearable del brand a varcare i confini cinesi.

OPPO Watch Free: quando arriva la versione Global?

A rivelare la possibilità di un approdo fuori dalla Cina dello smartwatch compatto di OPPO è stato Mukul Sharma insieme a 91Mobiles, che spiegano che il dispositivo potrebbe arrivare insieme ai nuovi Reno 7 in versione Global. Facendo una previsione logica, questo evento potrebbe ricadere a metà dicembre 2021 o magari nel Q1 2022, quindi tra gennaio e febbraio del nuovo anno.

Per chi non lo sapesse, OPPO Watch Free è un dispositivo con display AMOLED da 1.65″, con una batteria da 230 mAh, 100 modalità di allenamento, una resistenza all'acqua a 5 ATM e tutti i monitoraggi standard che troviamo su questo tipo di prodotto. Esso si differenzia dal modello top per avere delle trame più ridotte somigliando più ad un'evoluzione di una smartband rispetto ad uno smartwatch, sulla falsariga del Huawei Watch Fit.

E per l'Europa è previsto questo smartwatch? Al momento non lo sappiamo, ma sicuramente non ci dispiacerebbe vedere un prodotto del genere alle nostre latitudini, magari con Wear OS di Google a fare da sistema operativo.

