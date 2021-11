Foto e video sempre stabilizzate con SMOOTH Q2 al minimo storico

Amate scattare foto e registrare video da smartphone? Siete estremamente social e ogni occasione è buona per tirar fuori il contenuto giusto? Allora è arrivato il momento di alzare il tiro con il gimbal Zhiyun SMOOTH Q2, ora ancora più conveniente grazie a quest'offerta con codice sconto!

Codice sconto Zhiyun SMOOTH Q2: il gimbal perfetto per ogni occasione!

Per quanto riguarda le caratteristiche principali di Zhiyun SMOOTH Q2, si tratta di uno stabilizzatore con giunto cardanico a tre assi perfetto per ottenere foto e video impeccabili, in qualsiasi situazione. Il dispositivo è facilmente trasportabile grazie alle dimensioni compatte e al peso contenuto ed offre un'autonomia fino a circa 16 ore (con ricarica tramite Type-C).





Il gimbal Zhiyun SMOOTH Q2 è disponibile in offerta al miglior prezzo di sempre su AliExpress, con codice sconto e spedizione gratis dall'Europa. Non dimenticate di riscattare anche il Coupon Venditore: basterà cliccare sul pulsante “Ottieni Coupon” presente subito sotto il prezzo, nella pagina del prodotto. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

