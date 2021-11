OPPO Reno 7 vs 7 Pro: tutte le differenze in un leak

Manca pochissimo alla presentazione della famiglia OPPO Reno 7, la quale dovrebbe essere composta da un trittico di modelli. E no, questa volta non dovrebbe esserci il modello Pro+ visto con l'attuale generazione, sostituito da un modello SE. Tuttavia, in questo articolo ci concentreremo sui due modelli principali, cioè OPPO Reno 7 e Reno 7 Pro. Un leaker noto nel settore ha infatti deciso di vuotare il sacco, rivelando quelle che dovrebbero essere le differenze fra le rispettive specifiche tecniche.

Ecco quali sarebbero le differenze fra OPPO Reno 7 e il suo modello Pro

Dimensionalmente parlando, OPPO Reno 7 avrebbe una diagonale da 6,43″, mentre il suo modello Pro salirebbe a 6,55″. In entrambi i casi parleremmo di schermi AMOLED Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 409 e 402 PPI. Il refresh rate rimarrebbe a 90 Hz su ambedue, ma cambierebbe il campionamento del tocco, a 180 Hz sul primo e a 240 Hz sul secondo.

L'altra grossa differenza fra i due sarebbe sotto al cofano, con OPPO Reno 7 che si baserebbe sullo Snapdragon 778G di fattura Qualcomm. Prodotto a 6 nm, è un SoC con CPU octa-core Kryo 670 a 2,4 GHz e GPU Adreno 642L. Al contrario, il modello Pro avrebbe dalla sua il chip MediaTek Dimensity 1200-Max, inedita variante di cui non conosciamo ancora le specifiche. Ricordiamo che il modello base del Dimensity 1200 è a 6 nm, con CPU a 3,0 GHz e GPU Mali-G77 MC9 e la nomenclatura “Max” sembrerebbe puntare a qualcosa di maggiorato.

OPPO Reno 7

OPPO Reno 7 Pro

A cambiare sarebbero anche i tagli di memoria, da 8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB sul modello base e da 8/256 GB e 12/256 GB su quello Pro. Al contrario, rimarrebbe invariata la batteria, da 4.500 mAh e con supporto Super VOOC 2.0 a 65W per entrambi, per un peso di 185 g e 180 g.

L'altro linea di demarcazione fra OPPO Reno 7 e 7 Pro sarà rappresentata dal comparto fotografico. Sul modello base ci sarebbe una 64+8+2 MP con sensore OV64B, grandangolare OV08D e GC02M1. Su quello Pro, invece, ci sarebbe una 50+8+2 MP con sensore Sony IMX709, grandangolare IMX355 e OV02B10. La selfie camera sarebbe invece la stessa, cioè una Sony IMX709 da 32 MP incastonata in uno schermo punch-hole. Degno di nota è anche il fatto che Reno 7 introdurrà la cosiddetta “fotocamera Cat-Eye“.

