Huawei Petal Translator: ufficiale il rivale di Google Traduttore

Dopo mesi di test e certificazioni, il traduttore ufficiale di Huawei, Petal Translator, è finalmente arrivato. L'applicazione nasce come alternativa di HarmonyOS (e non solo) ai servizi di Google Translate per i dispositivi senza i GMS, ma sarà in grado di farlo?

Huawei Petal Translator: tutte le caratteristiche del nuovo traduttore del brand

Il nuovo traduttore di Huawei si aggiunge a tutti quei servizi proprietari come Petal Search, Maps e Mail arrivati nei mesi scorsi, così da arricchire il catalogo di applicazione che il brand fornisce ai suoi dispositivi, che devono sostanzialmente fare a meno dei Servizi Google, che siano prodotti Android o HarmonyOS. Ma quali sono le caratteristiche principali di Petal Translator?

La prima, ovviamente, è la traduzione da una lingua all'altra, questo sia in versione scritta, sia in versione vocale (in cui è compreso anche l'Italiano sia con voce maschile che femminile). Molto interessante il fatto che anche qui siano inclusi i pacchetti di traduzione offline da scaricare e tutta una serie di feature veloci per poter accedere ai contenuti tradotti, tra cui la ricerca vocale e la modalità full screen.

Non manca poi la traduzione istantanea tramite fotocamera e anche la possibilità di ricordare quanto tradotto e soprattutto la frase del giorno, così da imparare una nuova lingua, nel caso vi servisse.

Per chi volesse scaricare l'applicazione, vi lasciamo un link da cui potrete ottenerla sul vostro smartphone.

