Meizu 18, la serie disattende le aspettative: comparse pubblicità nelle app

Meizu 18 è attualmente la penultima serie di smartphone top gamma del brand, molto apprezzata per avere un ottimo hardware e soprattutto una privacy impeccabile. O meglio, sembrava avere una sicurezza ad altissimo livello, visto che ultimamente sono stati segnalate pubblicità all'interno di alcune app Flyme.

Meizu 18: il brand risolve il problema pubblicità in poche ore

Pubblicità all'interno dell'app Meteo

Ma cosa è successo esattamente? Prima di capirlo, bisogna contestualizzare il tutto tornando indietro, alla presentazione dei due dispositivi. Infatti, Meizu annunciò all'epoca che la nuova Flyme avrebbe reso la serie 18 e poi 18s e 18X (ed in futuro la precedente serie 17) una gamma di smartphone “Tre Zero Mobile“. Ma cosa vuol dire?

Secondo le promesse dell'azienda, il nuovo software permetteva ai Meizu 18 di avere zero pubblicità, zero notifiche push indesiderate e zero bloatware. E fino alle scorse ore, sembrava tutto okay, con tanti apprezzamenti.

D'improvviso però, nell'applicazione Meteo stock della Flyme sono comparsi alcuni annunci pubblicitari, che gli utenti non hanno perso tempo a segnalare. Visto questo, la stessa Meizu non si è tirata indietro ed in poche ore ha risolto il tutto, facendo tornare la situazione come promessa.

Guardando il complessivo di questa storia, è chiaro che gli utenti sentono una forte necessità di avere un telefono sgombro da agenti esterni. Questo è stato possibile rilevarlo grazie ad un piccolo errore commesso, segno che ormai si è molto attenti a ciò che lo smartphone ci porta.

E voi, come la pensate? Credete che i brand siano sempre più attenti a questo tipo di esigenza, oppure non la ritengono prioritaria? Fatecelo sapere nei commenti!

