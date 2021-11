Recensione Nuki Smart Lock 3.0 Pro e Door Sensor: la porta di casa diventa ancora più intelligente

È passato circa un anno dalla nostra recensione della Nuki Smart Lock 2.0 e del Nuki Opener, due dispositivi smart in grado di rendere (davvero) intelligente la porta ed il citofono di casa, senza la necessità di cambiare chiavi o imbattersi in complicati chemioterapica di montaggio. E sì, me ne rendo conto, con quasi 100 dispositivi IoT in casa probabilmente ho un po' esagerato nell'organizzare la mia casa domotica. Ma se c'è una certezza che ho ormai da tempo, è che il futuro delle chiavi è digitale: lo stiamo iniziando a vedere con le automobili e, da anni ormai, il numero delle aziende che produce sistemi per automatizzare l'apertura e la chiusura delle porte in casa sono tantissime.

Ma se c'è un brand che nel tempo è riuscito ad unire sicurezza e semplicità di utilizzo non può che essere Nuki, che con i suoi nuovi Smart Lock 3.0 e Door Sensor, è riuscita ancor di più a rendere l'esperienza utente più semplice. Si tratta di una serratura intelligente (universale) ed un sensore da applicare alla propria porta che da qualche settimana sto apprezzando tantissimo non solo per la qualità produttiva, ma anche per la “filosofia” che li ha fatti nascere. Perché, come avrò detto ormai mille volte, è proprio questo il punto dei dispositivi IoT: semplificare ed automatizzare la gestione della casa (anche) con funzioni intelligenti.

E per persone come me, piuttosto pretenziose quando si parla di internet delle cose, i prodotti di Nuki lo fanno per davvero da oltre un anno.

Recensione Nuki Smart Lock 3.0 Pro e Door Sensor: la serratura smart ed il sensore per porte lavorano all'unisono

Contenuto della confezione

Sia nella confezione del Nuki Smart Lock 3.0 Pro che in quella del Nuki Door Sensor, sono presenti tutti gli accessori necessari per poter subito iniziare ad utilizzare i prodotti. Certo, data la sua semplicità, il Nuki Door Sensor arriverà a casa in una confezione dalle dimensioni ridottissime, cosa che non si può dire per quanto riguarda la serratura intelligente. La confezione della Nuki Smart Lock 3.0 Pro continua da integrare le placche in acciaio da montare attorno alla serratura e tutti gli accessori già visti con la versione precedente, accompagnati però da una bella novità: un pacco batteria ricaricabile tramite USB-C. Una nuova decisamente gradita, presente però solo nella versione “Pro” delle nuove serrature intelligenti appena presentate dall'azienda (c'è anche una Nuki Smart Lock 3.0 “non pro” che funziona con 4 pile stilo proprio come la generazione precedente).

Installazione e funzionamento

In quanto ad installazione, con la Nuki Smart Lock 3.0 Pro non ci sono differenze sostanziali con la generazione precedente. Anche la nuova serratura intelligente è compatibile con praticamente tutte le serrature più diffuse in Europa. Il mio consiglio però, è quello di accertarsi della compatibilità tramite la sezione dedicata presente nel sito del produttore, in modo da essere totalmente certi di poter utilizzare la serratura smart una volta acquistata.

Per installare il Nuki Door Sensor invece, non bisognerà far altro che applicare i due sensori su anta fissa e su anta mobile, facendo attenzione alla loro centratura.

1 di 11

Ad ogni modo, come ho anticipato, l'installazione dei due prodotti e molto semplice, e vi permetterà di utilizzarli in men che non si dica, ma andiamo con ordine. Il concetto di funzionamento della Nuki Smart Lock 3.0 Pro non cambia: è un dispositivo che “ingloba” la vostra chiave di casa e dovrà quindi essere posizionato proprio in corrispondenza della serratura, con la chiave inserita. Qualora abbiate un piastrino che copre la serratura, dovrete smontarlo per poi fissare la piastra in acciaio tramite il biadesivo (già preinstallato) ed assicurarvi di bloccare con tre viti a brugola il meccanismo di rotazione della vecchia serratura. Ed il gioco è fatto.

Cambia però una cosa fondamentale: oltre ad utilizzare un pacco batterie ricaricabile, a differenza della generazione precedente (e della nuova versione “non pro”) oltre al Bluetooth la Nuki Smart Lock 3.0 Pro integra un modulo WiFi. Il che vuol dire che non sarà necessario utilizzare un Nuki Bridge per connettere la serratura intelligente alla propria rete domestica e sfruttarne tutte le funzionalità smart, come la compatibilità con Google Assistant, Amazon Alexa ed Apple HomeKit.

1 di 16

Installati fisicamente i prodotti sulla serratura e sulle ante della porta, bisognerà passare ala fase di configurazione dell'applicazione con la quale si potrà poi gestire l'automazione della porta stessa. App che continua a non essere del tutto “cloud-centrica” e che non richiede la creazione di un utente per la gestione dei dispositivi smart.

E questo è un particolare molto importante, perché permette la gestione della serratura intelligente anche in assenza di rete internet, sfruttando semplicemente il modulo Bluetooth integrato, a patto che ci si trovi sufficientemente vicini alla propria porta. Ha però anche un contro: ogni volta che si installa l'app si dovrà attivare la modalità di associazione dei dispositivi, per poi aggiungerli ed iniziare ad utilizzarli.

C'è però anche la possibilità di utilizzare il cosiddetto “codice invito”, un codice con il quale si potrà “condividere” il prodotto e che ne permetterà l'utilizzo su diversi dispositivi (una cosa comodissima se in casa ci sono più persone), oppure il servizio Nuki Web: è disponibile solo se si utilizza un bridge, e permette la gestione delle serrature smart tramite un'interfaccia web e gli assistenti digitali.

Una serie di funzionalità avanzate, come l'automazione della Nuki Smart Lock 3.0 Pro in base alla geolocalizzazione: qualora si uscisse di casa, il sistema potrebbe chiudere automaticamente la serratura e riaprirla quando si rientra. E le cose diventano ancora più veloci ed intuitive utilizzando i widget dell'app di Nuki in Android o in iOS.

Ma l'apertura della serratura o del portone/cancello di casa può avvenire anche fisicamente, senza l'utilizzo di dispositivi elettronici: Nuki Smart Lock 3.0 Pro integra una corona che si può ruotare e che darà il via alla rotazione della chiave in esso contenuta.

Il Nuki Door Sensor invece è un prodotto decisamente semplice. Il suo scopo è quello di rilevare con precisione l'apertura o la chiusura della porta, e lo fa nella maniera più tradizionale possibile: utilizzando un sensore a magnete in grado di capire quando il sistema è aperto o chiuso. Ma è la sua integrazione con la serratura che rende tutto più funzionale: oltre alla possibilità di ricevere una notifica ad ogni chiusura ed apertura della porta (e di vedere lo storico delle aperture tramite il registro delle attività nell'app), il Nuki Door Sensor permette di sfruttare la funzione Auto Lock in maniera più intelligente.

In soldoni, qualora si decidesse di attivare questa funzionalità tramite le impostazioni dell'app, sfruttando proprio il sensore per la porta la Nuki Smart Lock 3.0 Pro potrà chiudere a chiave la serratura in maniera del tutto automatica una volta entrati in casa e chiusa la porta. È una sorta di funzione Lock ‘n' go ma al contrario: in questo modo, con la serratura smart l'ormai conosciuta funzionalità con la quale si potrebbe chiudere la porta a chiave in maniera automatica una volta lasciata casa, si arricchisce con un'opzione decisamente comoda.

Infine un piccolo appunto, che mi ha lasciato un po' perplesso: nonostante la Nuki Smart Lock 3.0 Pro integri un modulo WiFi ed il Bluetooth, non può essere utilizzata in sostituzione (o in accoppiata) al “vecchio” Nuki Bridge. Sarebbe stato bello che l'azienda avesse pensato ad una soluzione del genere, in modo da poter collegare sul cloud anche tutti gli altri accessori (che integrano solo il Bluetooth) senza la necessità di installare l'adattatore proprietario. Ma hey, è marketing baby.

I limiti del sistema

Ma nonostante la nuova versione della serratura intelligente sia decisamente migliorata, anche dal punto di vista meccanico, continuano ad essere presenti dei limiti a questo sistema. E no, non si tratta di limiti intrinsechi ai prodotti di Nuki, ma sono dei vincoli piuttosto importanti che si trovano in qualsiasi serratura smart, di qualsiasi brand.

er funzionare richiede che la chiave sia sempre inserita nella serratura e, una volta installato, non la si potrà più estrarre se non smontando la smart lock. Ed il punto è semplice: qualora nella propria porta ci sia una serratura che permette l'inserimento di due chiavi contemporaneamente il problema non si porrebbe, ma nella stragrande maggioranza dei casi non si potrà più inserire la chiave di casa nella parte esterna della serratura.

Il ché vuol dire che qualora si dovesse rientrare a casa con lo smartphone totalmente scarico, oppure se lo si smarrisse o se si rompesse, ci si potrebbe trovare in estrema difficoltà proprio perché non si riuscirebbe più ad utilizzare la Nuki Smart Lock 3.0 Pro e non si potrebbe inserire la chiave di casa nella serratura. Certo, la soluzione sarebbe utilizzare il servizio Nuki Web, ma lo si dovrebbe fare tramite un computer connesso alla rete. Insomma, la situazione potrebbe diventare piuttosto scomoda. Per non parlare del fatto che si potrebbe rimanere totalmente bloccati qualora la serratura smart dovesse rompersi.

C'è poi un rovescio della medaglia anche per quanto riguarda il pacco batterie ricaricabili. Perché sì, è vero, nonostante la durata media di circa 6/10 mesi e la scomodità di dover acquistare delle batterie di ricambio, la realtà dei fatti è molto semplice: utilizzando il pacco batterie, bisognerà collegarlo ad un alimentatore ed aspettarne la ricarica completa (periodo di circa 10 ore nel quale la smart lock perderà tutte le sue funzionalità smart). Utilizzando delle normalissime pile AA invece, basterà sostituirle per avere subito la serratura smart di nuovo funzionante.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo della Nuki Smart Lock 3.0 Pro è di 249,00 euro (la versione “non pro costa 149.00), mentre quello del Nuki Door Sensor è di 39 euro. Tutti i modelli possono essere acquistati direttamente tramite lo store ufficiale dell'azienda e su Amazon (trovate il box in basso) E sì, di certo non si possono chiamare dei prodotti economici. E no, non sono perfetti, ma con la nuova versione della serratura intelligente i passi in avanti in termini di integrazione e funzioni smart sono stati fatti. E da circa un anno le cose (per me) stanno così:

a prescindere dal fatto che sono uno che dimentica spesso le chiavi a casa prima di uscire, o che rientra con le mani piene di buste della spesa (e, in queste situazioni, trovare le chiavi potrebbe essere piuttosto stressante), utilizzare assieme Nuki Smart Lock 3.0 Pro, Nuki Door Sensor e Nuki Opener mi ha semplificato la vita, soprattutto in determinate situazioni.

Qualora io non fossi in casa e volessi far entrare qualcuno, potrei gestire l'apertura di porta e cancello direttamente dallo smartphone, oppure – meglio ancora – condividere la gestione delle serrature con i miei parenti più stretti, in modo che possano entrare in totale autonomia. Oppure potrei aprire il portone di casa in remoto, in modo da far depositare i pacchi dai corrieri. E con il sensore potrei controllare sempre lo stato della porta, impostare apertura e chiusura automatiche e ricevere una notifica ogni volta che entra o esce qualcuno. Insomma, comodissimo.







N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.