Mastercard Tap&Go arriva anche a Napoli: i biglietti si acquistano contactless

Come già successo in altre Regioni d'Italia, il servizio Mastercard Tap&Go arriva in Campania e soprattutto nella città di Napoli. Esso permette di acquistare biglietti per i trasporti in maniera totalmente contactless. Noi di GizChina eravamo presenti all'evento di presentazione e vi raccontiamo in questo articolo tutti i dettagli.

Mastercard Tap&Go: cos'è, come funziona e le tratte disponibili a Napoli

Prima di conoscere i dettagli relativi alle tratte dei trasporti in Campania e a Napoli che lo supportano, conosciamo meglio Mastercard Tap&Go. Si tratta di un sistema di pagamento innovativo che permette di viaggiare sui trasporti pubblici locali semplicemente utilizzando la propria carta di pagamento contactless, quindi non necessitando più del biglietto cartaceo.

Il sistema funziona con qualsiasi tipo di carta, anche con carte digitalizzate su dispositivi abilitati al pagamento NFC, come ad esempio la nuova Xiaomi Mi Band 6 NFC che ha stretto una collaborazione proprio con Mastercard (a fine articolo trovate il video che vi spiega come funziona), senza alcuna commissione aggiuntiva per i consumatori.

Mastercard Tap&Go a Napoli e in Campania – tutti i dettagli

Veniamo ora a come si inserirà in Campania il servizio lanciato da Mastercard. Grazie al Consorzio UnicoCampania ed al suo ampio processo di trasformazione digitale, questo in sinergia con la Regione e con le aziende del trasporto pubblico locale aderenti alla sua compagine, si è potuto introdurre questo nuovo servizio che rappresenta un'autentica rivoluzione nel campo dei trasporti campani, perfettamente in linea con l'evoluzione digitale che negli ultimi anni ha trasformato le nostre città in chiave sempre più smart.

I consumatori oggi, sempre più connessi e digitali, hanno maturato una sensibilità e un interesse maggiori verso le tecnologie innovative di pagamento, tanto da volerne beneficiare in qualsiasi momento della propria quotidianità, anche quello dell’acquisto titoli di viaggio.

Facendo questo, la Regione Campania si muove verso nuove modalità di salvaguardia ambientale risparmiando ingenti quantità di carta che richiederebbero per i biglietti fisici ed è questo su cui ha posto l'attenzione anche il Vice Presidente del settore Business Development di Mastercard, Luca Corti. C'è da dire inoltre, che il progetto campano rappresenta per estensione territoriale e per soggetti coinvolti un caso più unico che raro in Italia. L'obiettivo finale è infatti quello di un Sistema Maas (Mobility as a service) completo da collegare alle altre realtà cittadine/metropolitane e alla piattaforma nazionale prevista dal PNRR.

Nella sua fase iniziale, Tap&Go è disponibile sulle linee metropolitane EAV nelle stazioni della linea Napoli-Sorrento ed Aversa-Piscinola, oltre che sulle linee ANM Metro Linea 1 e Funicolare Centrale e di Chiaia. Successivamente, entro i prossimi 18 mesi, il servizio sarà esteso anche a tutte le linee ferroviarie EAV e agli autobus delle aziende consorziate. Partner dell'iniziativa, oltre a Mastercard, sono PostePay e la SSC Napoli.

Dichiarazioni in merito a Tap&Go a Napoli

Queste le parole in merito da parte del Presidente del Consorzio UnicoCampania, il Dott. Gaetano Ratto: “Il Consorzio ha installato e sta installando, in questi giorni, i nuovi apparati che consentono agli utenti di appoggiare semplicemente la carta contactless per far scattare il tornello. In ogni stazione ci sarà il “pos” su cui utilizzare la carta bancaria, sia in entrata che in uscita. Facendo il cosiddetto Tap In e Tap out, infatti, il sistema calcolerà la tariffa più vantaggiosa per l’utente, in base ai suoi spostamenti. Ecco perché è indispensabile – e su questo richiamiamo l’attenzione dei viaggiatori – che la carta sia usata sempre sia in entrata che in uscita dalle stazioni, affinché il calcolo della tariffa da applicare risulti corretto. I vantaggi per l’utenza, in termini di semplicità, sicurezza e velocità di accesso ai servizi saranno sotto gli occhi di tutti“.

