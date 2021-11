eBay sfida Amazon per il Black Friday e anticipa i regali di Natale: tante offerte irripetibili!

Il Black Friday è giunto ma è già tempo di pensare ai regali di Natale: ecco il nuovo Coupon eBay XMASAPP21, perfetto per l'occasione. Se puntate al risparmio, allora siete nel posto giusto e ancora una volta eBay ha la risposta perfetta per voi, con un codice sconto dedicato ad una valanga di prodotti!

Coupon eBay XMASAPP21: ecco come funziona e come risparmiare sui regali di Natale

Il nuovo Coupon eBay permette di beneficiare di uno sconto del 5% – fino ad un massimo di 50€ – su qualsiasi prodotto facente parte delle categorie idonee. Per quanto riguarda i prodotti compatibili con la promozione troviamo tantissimi accessori dalle categorie Elettronica, Cucina e non solo. Insomma, se state puntando ai regali di Natale sfruttando le occasioni del Black Friday, il nuovo Coupon eBay XMASAPP21 è di certo la soluzione adatta!

Come funziona il Coupon eBay XMASAPP21

Ma come funziona il Coupon eBay XMASAPP21? Per prima cosa, come il nome lascia intendere, si tratta di un codice sconto da utilizzare esclusivamente tramite app. Il coupon può essere sfruttato solo su una spesa minima di almeno 20€ e dà diritto ad uno sconto del 5%, fino ad un massimo di 50€ di sconto.

Il periodo di validità del codice va dal 26 novembre fino alle ore 23:59 del 5 dicembre 2021. Si tratta di certo di un gustoso antipasto alle offerte di Natale di eBay!

Per beneficiare dello sconto non dovete far altro che aggiungere nel carrello uno o più prodotti delle categorie idonee ed inserire il codice coupon nel campo dedicato, prima di procedere con il pagamento. Una volta ottenuto lo sconto, potrete pagare tramite PayPal o carta di credito/debito ed il gioco è fatto!

