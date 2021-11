MediaTek Dimensity 9000? No, sarà Snapdragon 8 Gen 1 il primo 4 nm

Per vedere in azione il MediaTek Dimensity 9000 ci vorrà ancora tempo, o almeno così pare dai rumors che stanno uscendo. Per la prima volta nella sua storia, il chipmaker taiwanese ha rubato la scena alla rivale Qualcomm con l'annuncio del suo nuovo SoC a 4 nm. Un annuncio che manifesta la volontà di salire agli onori della cronaca anche nella fascia alta, dopo essersi concentrata a quella medio/bassa nella generazione attuale. Lo dimostra il fatto che attualmente non possa vantare un concorrente dello Snapdragon 888/888+ a 5 nm, seppur MediaTek abbia punzecchiato Qualcomm sui suoi problemi di surriscaldamento. Ma al contrario dei 5 nm, i 4 nm sono stati abbracciati prima dalla controparte taiwanese che da quella statunitense: ma è veramente così?

Il debutto del MediaTek Dimensity 9000 non sarebbe ancora molto vicino

Per quanto MediaTek abbia presentato al pubblico il Dimensity 9000 e mostrando novità e benefici del processo produttivo a 4 nm, quando debutterà? Secondo voci di corridoio odierne, il primo smartphone con il nuovo SoC MediaTek dovrebbe debuttare non prima di febbraio 2022. Non sappiamo ancora quale produttore lo porterà per primo sul mercato, ma per il leaker Ice Universe la fila è lunga, fra vivo, Realme, Xiaomi, OPPO, Samsung, Motorola e OnePlus.

Il punto è che fra pochi giorni ci sarà il summit annuale di Qualcomm, durante il quale assisteremo alla presentazione ufficiale dello Snapdragon 8 Gen 1, anch'esso a 4 nm. E anche se l'evento arriva giorni dopo quello di MediaTek, l'impressione è che il debutto sul mercato del SoC Qualcomm avverrà prima della concorrenza. Motorola Edge 30 Ultra dovrebbe essere il primo, seguito poi da Xiaomi 12 e poi da OnePlus 10 Pro. Tutti smartphone il cui debutto avverrà fra dicembre e gennaio, pertanto si prospetta che sarà Qualcomm la prima a portare i 4 nm nelle mani degli utenti.

