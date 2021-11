Honor 60 e 60 Pro praticamente ufficiali, fra foto e specifiche

Manca ormai meno di una settimana alla presentazione ufficiale di Honor 60 e 60 Pro, ma non restano più segreti sui nuovi flagship della compagnia. Da esattamente un mese Honor 50 ha fatto il suo debutto in Italia, ma se parliamo già del suo successore è perché in realtà in Cina venne presentato lo scorso giugno. E come accade per la serie Redmi Note di Xiaomi o quella Reno di OPPO, anche quella di Honor avrà cadenza annuale. Una strategia che quindi prevede che i nuovi modelli non saranno una vera e propria novità, quanto un affinamento dei recenti modelli.

Sappiamo praticamente tutto su Honor 60 e 60 Pro: ecco quali saranno le novità

Lo si può notare dalle immagini ufficiali, comparse direttamente sull'e-commerce JingDong dove sia Honor 60 che 60 Pro sono già presenti nel catalogo. Nei render vediamo smartphone molto simili all'attuale generazione, soprattutto posteriormente dove ritroviamo il modulo fotografico di forma ellittica. Cambia la disposizione dei sensori, questa volta con una tripla fotocamera con i due sensori principali nei due cerchi e il terzo a metà fra di essi. A cambiare è anche al fotocamera frontale sul modello Pro, dove sparisce il punch-hole laterale allungato in favore di un singolo foro centrale.

Non sappiamo ancora se sarà differente la diagonale fra i due, ma possiamo constatare come sia lo schermo di Honor 60 che quello di 60 Pro sia curvo. La differenza sta nel tipo di curvatura: sul modello standard c'è una curvatura laterale, mentre su quello Pro c'è una curvatura su tutti i lati in stile Huawei P40. Le fattezze dei nuovi smartphone e le sue colorazioni possiamo apprezzarle anche nelle foto dal vivo, postate da coloro che in Cina hanno già avuto modo di testarli in anteprima.

Ad accompagnare queste immagini ci sono anche le specifiche tecniche rivelate dal leaker Digital Chat Station. Dovremmo avere uno schermo AMOLED Full HD+ a 120 Hz e l'utilizzo dello Snapdragon 778G con ricarica a 66W, mentre per la fotocamera si parla di un sensore posteriore da 108 MP e uno frontale da ben 50 MP.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da