Himo ZB20 è la Fat Bike premium da non lasciarsi sfuggire

Le eBike pensate per la mobilità urbana sono tutte più o meno simili nello stile, specie nell'accezione Fat. Ma ci sono modelli che sanno distinguersi e quello è certamente il caso della Fat Bike Himo ZB20, che è ora in offerta su Geekbuying con codice sconto dedicato e spedizione da Europa gratis.

Codice sconto Himo ZB20: la Fat Bike premium è in offerta su Geekbuying

La struttura della Himo ZB20 ci dona una Fat Bike dal look rinforzato ma compatto, perfetto per la quotidianità urbana, con due colori (argento e oro) che sicuramente permettono di farla spiccare tra le altre. Quanto ai dettagli tecnici, abbiamo ruote da 20″ wide, ma anche un motore da 350W, una batteria da 48V 10 Ah che permette un'autonomia fino a 80 km in pedalata standard.

Presenti freni a disco, sospensioni idrauliche anti-shock, 6 velocità, 3 modalità di pedalata, un display LED per monitorare il tragitto ed un fanalino posteriore per il freno. La bici è, come spesso accade, pieghevole e quindi facilmente trasportabile.

Trovate quindi la Fat Bike Himo ZB20 in offerta sullo store di Geekbuying con codice sconto e soprattutto la comoda spedizione da Europa gratis. N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

