Xiaomi è avanti a Apple e Samsung negli smartphone 5G in Europa

L'impatto di Xiaomi in Europa lo dimostrano le sempre crescenti vendite di smartphone. Il colosso cinese è riuscito a imporsi in meno di 4 anni nei vari paesi del nostro continente e non intende fermarsi qui. Come nel caso degli smartphone 5G, dove Xiaomi si prepara ad essere il miglior produttore per vendite in Europa del 2021.

Xiaomi: le vendite di smartphone 5G in Europa 2021 di molto superiori rispetto al 2020

A riportare l'ottimo risultato del brand di Lei Jun è l'ente Strategy Analytics, che fa registrare un importante 41.8% nel terzo trimestre 2021 per Xiaomi, il che porta l'azienda a superare la mole di Apple (ferma al 26%) e di Samsung (in forte calo all'11.3%).

E pensare che nel 2020, allo stesso periodo, le spedizioni di smartphone 5G di Xiaomi erano appena al 4.3%, tenuto a debita distanza da Samsung che otteneva il 34%. Questo fa capire come la politica per l'hardware di Xiaomi sia mirata a soddisfare l'esigenza comune di prepararsi adeguatamente al 5G spendendo poco.

Guardando al resto della Top 5, la sorpresa è anche Realme, che ad oggi si attesta al 7.2%, rispetto allo 0.9% del 2020. Tiene botta OnePlus, ora al 2.5%, che quindi continua a rendere più della casa madre OPPO, non in classifica.

Chiaramente, con il tempo, la sempre maggiore presenza del 5G normalizzerà tali cifre, ma Xiaomi sta piano piano rendendo l'Europa il suo playground preferito.

