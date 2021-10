Android 12 prima su Xiaomi: l’azienda chiede di usarlo con pazienza

Il colpo da maestro di Xiaomi nell'ultime ore ha visto arrivare, ben prima di Google stessa, Android 12 per i propri dispositivi. Sicuramente un passo avanti enorme per Xiaomi, ma l'azienda premette anche che, sebbene sia arrivato prima, bisogna restare cauti nell'utilizzo nelle prime battute.

Xiaomi: il GM delle pubbliche relazioni chiede di accogliere Android 12 con pazienza

A non farsi prendere da facili entusiasmi e raccomandare pazienza è stato il General Manager delle Pubbliche Relazioni di Xiaomi, Wang Hua, spesso chiamato a riportare la calma dopo un leak o un'ufficialità intorno al brand. Il dirigente infatti, spiega che Android 12 è appena arrivato e che è stato adattato solo in prima battuta. Questo perché non solo ci sono poche applicazioni ottimizzate, ma i bug non sono pochi.

Per Xiaomi, sia Google che gli sviluppatori di app devono avere il tempo di sistemare le imperfezioni ed il lavoro non è poco. Inoltre, Wang Hua sostiene che non si debba ripetere quanto accaduto con Android 11 l'anno scorso. Egli considera giusto che chi si approcci ad Android 12 sia un utente esperto, che non si ferma al bug e prova con giusta pazienza il nuovo sistema operativo. Infine, consiglia a chi si avventura di effettuare comunque una copia di backup dei propri dati, onde evitare problemi.

Insomma, bene arrivare prima degli altri, ma con cautela. E se lo dice uno stesso brand, vuol dire che c'è consapevolezza di un percorso software da fare passo dopo passo.

