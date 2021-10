Gionee K10 è ufficiale, con un design “già visto”: vi ricorda qualcosa?

Mentre siamo in attesa del prossimo tablet del brand cinese (comparso quasi a sorpresa su Play Console), ecco spuntare anche un nuovo smartphone della compagnia, questa volta con un design leggermente “ispirato”: Gionee K10 prende qualcosina da Xiaomi Mi 10 Ultra, un tocco di Realme GT 5G e un pizzico di Realme 7 Pro. Insomma, un calderone di stile!

Gionee K10 fa il verso a Xiaomi Mi 10 Ultra: tutto su scheda tecnica, prezzo e disponibilità

Il nuovo arrivato di casa Gionee debutta con a bordo un ampio display LCD IPS da 6.8″ con risoluzione HD+ e refresh rate standard. Il retro ospita una tripla fotocamera con uno stile che ricorda parecchio Xiaomi Mi 10 Ultra, con un lettore d'impronte posizionato all'interno del modulo. Lungo il lato sinistro corre una striscia verticale lucida, con il logo del brand. Frontalmente, il display presenta bordi curvi; la selfie camera da 5 MP è inserita all'interno di un punch hole (in alto a sinistra dello schermo).

Il comparto tecnico di Gionee K10 si basa sul chipset UNISOC Tiger T310, soluzione quad-core a 12 nm, con una frequenza massima di 2.0 GHz. Lato memorie troviamo 3/4/6 GB di RAM LPDDR4X, con 32/64/128 GB di storage. La batteria è un'unità da 4.800 mAh con ricarica da 10W.

Il prezzo di Gionee K10 parte da circa 82€ al cambio (619 yuan) per la versione da 3/32 GB, per poi passare a 92€ e 109€ al cambio attuale, rispettivamente per i modelli da 4/64 GB e 6/128 GB. Allora, che ve ne pare del cuginetto di Xiaomi Mi 10 Ultra? Avete apprezzato il suo design “ispirato”?

