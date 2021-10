Google Nest Cam 2a Gen ora disponibile in Italia | Prezzo

La sicurezza casalinga è diventata una prerogativa di tanti e avere una buona telecamera aiuta sicuramente nell'intento. Google è uno dei produttori più attenti a questo settore e le sue Nest Cam sono sicuramente tra le più rinomate. E da oggi, 5 ottobre 2021, è disponibile la nuova Google Nest Cam (con cavo) di 2a generazione anche in Italia.

Google Nest Cam 2a Generazione (con cavo): tutto sulla nuova telecamera di sorveglianza da interno

Quali sono le funzionalità della nuova Nest Cam alimentata a cavo? Si parte dalla facile installazione collegandola alla corrente e poi connettendola con l'app Google Home. Inoltre, questa telecamera è in grado di rilevare persone, animali e veicoli includendo ben 3 ore di cronologia video degli eventi.

In più, dà la possibilità di creare Zone attive, ovvero di creare aree specifiche da tenere sempre in controllo e le notifiche che preferite ricevere quando succede qualcosa in quei punti. In precedenza, molte di queste funzionalità erano fruibili solo tramite un abbonamento, ma grazie al lavoro fatto sul dispositivo adesso si può senza costi.

Tra l'altro, è anche un dispositivo molto intelligente, visto che grazie alla registrazione basata sugli eventi, Nest Cam mostra solo le attività che ci interessano, anziché tanti avvisi superflui che si attivano dal rilevamento dei movimenti. I dati acquisiti dalla videocamera sono elaborati sul dispositivo, garantendo rilevamenti e avvisi più precisi insieme a una maggiore privacy e sicurezza.

Passando alle funzioni tecniche, Nest Cam è dotata di una videocamera HDR con visione notturna, un campo visivo di 130 gradi e uno zoom da 6x. È ottimizzata per offrire la visione più chiara possibile in diverse situazioni, ad esempio con soggetti retroilluminati oppure in ambienti bui o molto luminosi.

Poi, se il segnale Wi-Fi si interrompe temporaneamente, la nuova telecamera Google continua a funzionare perché è in grado di registrare fino a un’ora di video nello spazio di archiviazione locale. Quando la videocamera torna online, le registrazioni vengono caricate nella sequenza temporale. Per far ciò, richiede anche un Account Google, che include funzionalità di sicurezza come la verifica in due passaggi, il rilevamento di attività sospette e il Controllo sicurezza per mantenere le password protette.

Prezzo e disponibilità Italia

La nuova Google Nest Cam con cavo di 2a generazione è disponibile in Italia sul Google Store, Unieuro, MediaWorld e altri rivenditori al prezzo di 99.99€.

