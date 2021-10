Come personalizzare i tasti delle cuffie sul tuo Xiaomi

Navigando all'interno della MIUI di Xiaomi si scoprono numerose funzionalità a volte inesplorate: per esempio, lo sapevi che si può personalizzare il funzionamento dei tasti delle cuffie? Se siete soliti ascoltare la musica sul vostro smartphone con gli auricolari, allora saprete bene quanto sia comodo avere un controller inline. Mi riferisco a quei modelli di cuffie dotate dell'apposita sezione con i controlli multimediali. Specialmente quelle che sono dotate di tre tasti, con i due laterali incaricati di controllare il volume sonoro e quello centrale che mette in Play o Pausa.

Hai uno smartphone Xiaomi? Ecco come cambiare il funzionamento dei tasti delle tue cuffie

Ma si sa, quando si parla di Xiaomi e di MIUI, si parla di un'interfaccia proprietaria ampiamente personalizzata e ricca di features aggiuntive. Ed esplorando la sezione audio, si scopre che nella UI di Xiaomi c'è una voce che permette di cambiare il normale comportamento dei tasti delle cuffie. Ciò che la MIUI permette di fare è quello di scegliere se i due tasti laterali servano per regolare il volume oppure passare alla traccia successiva/precedente. La seconda voce può rivelarsi estremamente utile se per esempio si sta tenendo lo smartphone in tasca e non lo si vuole estrarre ogni volta per cambiare la canzone.

Mi immagino, per esempio, mentre si sta facendo esercizio fisico e si è impostata una playlist di Spotify in auto-riproduzione. La comodità di una piattaforma come quella di streaming è quella di avere un audio normalizzato, cioè con un volume sostanzialmente uguale da traccia a traccia. A quel punto, basta impostare il volume desiderato e impostare che i tasti servano invece per cambiare la traccia in riproduzione. Ecco come fare per cambiare questo settaggio:

Collega le cuffie al tuo smartphone Apri le Impostazioni Clicca sulla voce “Suoni e vibrazione“ Scorri tutto in basso e clicca su “Effetti audio“ Sempre in basso, clicca su “Tasti comando cuffie” e scegli “Controlla la riproduzione della musica“ Adesso seleziona la voce “Assegna tasti“ Scegli quale pulsante mandi alla traccia successiva e precedente

Se ve lo steste chiedendo, questo metodo vale per qualsiasi smartphone Xiaomi, Redmi e POCO con MIUI 12/12.5: è probabile che la stessa opzione sia presente anche sulle versioni precedenti, ma non ho sotto mano smartphone vecchi perciò non posso assicurarvelo. Inoltre, è valido sia con cuffie con cavo mini-jack che con cuffie con attacco USB Type-C.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu