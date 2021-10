Doogee X96 è l’entry-level Android Go dal look brillante

Quando abbiamo bisogno di uno smartphone secondario, senza enormi pretese e con specifiche sufficienti a far tutto, il brand Doogee è sicuramente tra i più noti. E non è un caso infatti l'arrivo del nuovo entry-level Android Go Doogee X96, che fa dell'essenzialità e dello stile i suoi punti di forza.

Doogee X96: tutto sul nuovo entry-level Android Go

Partendo dal design, sul retro troviamo uno stile che riprende quello dei prodotti più in vista della sua categoria, con un bumper fotocamera in alto a sinistra ed il sensore d'impronte in alto al centro. Ciò che lo fa spiccare sono i colori brillanti della scocca, vera prerogativa estetica dello smartphone.

Passando all'hardware di questo Doogee X96, abbiamo un display da 6.52″ HD+ con notch a goccia, mentre sotto scocca troviamo il chipset Unisoc SC9863A, spinto da 2 GB RAM e 32 GB di memoria espandibili fino a 256 GB.

Per la batteria abbiamo un modulo da ben 5.4000 mAh, mentre per la fotocamera abbiamo 4 sensori, il principale da 8 MP e altri 3 da 2 MP. La selfie camera è invece da 5 MP. Lato software abbiamo lo sblocco tramite volto, ma anche la versione più aggiornata del sistema operativo Android 11 Go, che rende l'esperienza di utilizzo stock ma allegerita.

Il nuovo Doogee X96 debutterà il prossimo 11 ottobre 2021, ma potete già pre-ordinarlo sia sullo store del brand, dove troverete ulteriori informazioni, sia su AliExpress, dove potete già metterlo nel carrello e attendere la data di uscita ufficiale, in modo da poterlo acquistare in sconto.

Articolo Sponsorizzato.

