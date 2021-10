Google annuncia il trasferimento delle chat WhatsApp da iPhone a Android

Parlare dell'argomento “passare da iPhone ad Android” è sempre piuttosto delicato, anche e soprattutto quando si parla del trasferimento delle chat di WhatsApp. Rimarreste sorpresi di scoprire quante persone non sono intenzionate a passare da un sistema operativo all'altro solo per questo motivo. Per quanto molte persone (me compreso) siano #TeamTelegram, ci sono milioni di utenti là fuori che dentro WhatsApp hanno importanti pezzi della propria vita, digitale e non. E fortunatamente Google sta mettendo una pezza all'annoso passaggio delle chat di WhatsApp dai melafonini agli smartphone Android.

Il trasferimento delle chat WhatsApp sarà più facile da iPhone ad Android

Per quanto già oggi sia possibile passare i propri dati da iPhone ed Android, ci sono elementi che rimangono difficili da passare, fra cui proprio le chat WhatsApp. Un passaggio che risulta particolarmente ostico specialmente a quelli che masticano poco di software e “smanettamenti” vari. Proprio per questo, Google ha lavorato al fianco di WhatsApp per facilitare questa transizione e rendere la vita più semplice ai propri utenti.

Con l'aggiornamento ad Android 12, basterà un cavo USB Type-C/Lightning per collegare i due smartphone (iPhone ed iOS da un lato, Android dall'altro) e passare tutti i dati in memoria. Una volta data l'autorizzazione al sistema, Android effettuerà l'abbinamento e installerà in automatico tutte le app dal Play Store (a parte quelle esclusive Apple, ovviamente). Questo metodo permetterà di passare anche tutta la cronologia di SMS, iMessage e WhatsApp, oltre a foto, video, contatti, calendario e così via. Durante il processo sarà necessario effettuare la scansione di un codice QR per spostare tutte le chat di WhatsApp e con esse foto, video e files contenuti in esse.

Questa funzionalità è già disponibile su alcuni modelli Samsung, ma d'ora in avanti sarà presente anche sulla serie Pixel e su tutti i nuovi smartphone con Android 12. Resta da capire se la feature verrà estesa anche alle versioni passate, come Android 11 e precedenti, ma per ora non c'è nessuna informazione al riguardo.

