vivo non si ferma: quarto produttore al mondo per vendite smartphone e primo in Cina

La sfida che si pone un brand è quella di avanzare sempre più in alto passo dopo passo credendo nelle proprie tecnologie. E vivo è una di quelle aziende che più ci ha creduto in questo 2021 portando risultati importanti come diventare il quarto produttore al mondo ed il primo in Cina per vendite (o meglio, spedizioni) di smartphone nel terzo trimestre dell'anno.

vivo: i segreti del successo delle vendite nel terzo trimestre 2021

Fonte: Canalys

Come nasce questo importante risultato ottenuto dal brand, che recentemente ha festeggiato il primo anno in Italia? Grazie allo sviluppo globale nel mercato delle telecomunicazioni e dell’impegno quotidiano di 10.500 persone in attività di R&D che hanno portato e continueranno a portare importanti sviluppi in ambito tecnologie avanzate di imaging, algoritmi, AI e mobile computing, vivo è riuscita a raggiungere colossi come Apple, Xiaomi e Samsung, guardandoli praticamente alla pari (fonte: Canalys).

Fonte: Counterpoint

E questo grande lavoro ha permesso all'azienda di superare tutti i rivali interni portandosi ad un notevole 23% del market share in Cina (fonte: Counterpoint), che sono valsi ovviamente il primato di vendite, che continua da alcuni trimestri. Sicuramente molto lo ha fatto l'implementazione di tecnologie proprietarie come il chipset d'immagine V1, ma anche l'affidabilità mostrata dai suoi smartphone, come la serie X70.

Queste le parole in merito del Presidente di vivo Italia, Vincent Xi: “Siamo soddisfatti di essere il quarto brand di smartphone al mondo e di aver già ricevuto riscontri positivi anche in Europa, nonostante sia passato solo un anno dall’apertura in questo mercato. La nostra esperienza in diversi mercati mondiali e l’approccio locale che stiamo adottando in ogni mercato in cui ci espandiamo sono tra gli asset strategici più importanti che ci permetteranno di affermarci sempre più come un brand globale che progetta tecnologie in grado di supportare le necessità tecnologiche e la creatività degli utenti“.

