Teclast Brand Fest su Banggood: sconti fino al 50% e regali su tablet e notebook

Cercate un tablet o notebook senza spendere cifre folli? Grazie al Teclast Brand Fest, promozione attiva su Banggood, arrivano numerose offerte su tablet e notebook del brand in sconto fino al 50% e con anche una serie di regali abbinati.

Teclast Brand Fest su Banggood: ecco come funziona l'iniziativa

Snap Up 50% di sconto

Il funzionamento della promozione Teclast Brand Fest non è poi tanto distante da altre iniziative dedicate alle offerte dello store Banggood. La fase dedicata agli sconti è racchiusa in uno Snap Up al 50%, cioè una succosa sessione dove potrete acquistare, se sarete veloci, tablet e notebook Teclast a metà prezzo. Essendo una sorta di festival, questa iniziativa si protrarrà nei vari giorni con dispositivi davvero ghiotti.

Regali

Ma non finisce qui. Infatti, questo Brand Fest porta anche dei regali ai più fortunati che acquisteranno un prodotto Teclast in offerta. Come ad esempio chi acquista 2 o più prodotti del brand fra notebook e tablet, riceverà uno zaino ed un mouse in omaggio.

Invece, l'utente che acquisterà prodotti con ordine che va dall'1 al 39 riceverà uno zaino, mentre dal 40 al 60 riceveranno un mouse. Per gli ordini successivi che finiscono in 1 (tipo 61, 71, 81, ecc.) invece, si potrà ricevere a sorpresa uno zaino o un mouse.

Per saperne di più, qui sopra trovate il link alla pagina dedicata a questa promozione. Ricordiamo inoltre che l'iniziativa partirà dalle ore 18:00 del 6 ottobre 2021 per concludersi alle 17:59 del 15 ottobre 2021.

