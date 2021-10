Recensione Maxcio Wi-Fi Smart Strip Light: I LED li accende Alexa!

Avere una casa intelligente è diventato molto semplice, che sia nelle cose come accessori o anche elettrodomestici piccoli e grandi. Ma una casa smart comprende anche l'illuminazione e grazie all'integrazione di servizi come gli Assistenti Vocali, ora controllare le luci è un gioco da ragazzi. Come la striscia LED RGB Maxcio Wi-Fi Smart Strip Light, compatibile con Alexa e protagonista della nostra recensione.

Recensione Maxcio Wi-Fi Smart Strip Light | Striscia LED RGB

Contenuto della confezione

La confezione di questa striscia LED RGB (la nostra versione è quella da 5 metri) è davvero completa. Abbiamo il rotolo che la raccoglie senza disperderla, ma anche un rotolo di ricambio, vari adattatori per appoggiare la striscia, il telecomando (con pila di ricambio), l'alimentatore e la manualistica.

Design e materiali

Per quanto una striscia LED sia sostanzialmente la stessa anche tra vari competitor, i materiali della Maxcio Wi-Fi Smart Strip Light in recensione ci sono sembrati comunque molto buoni, affidabili per un contesto casalingo e soprattutto anche per vari utilizzi. Un po' economico il telecomando, ma potendo utilizzare lo smartphone, è molto relativo.

Funzionalità

Il clou della recensione di questa striscia LED RGB è sicuramente il suo utilizzo. Essa può funzionare sia senza espedienti smart, solo con il telecomando e alimentata a corrente, sia ovviamente con smartphone e dispositivi con Alexa o Google Assistant.

Passando a questo tipo di utilizzo, la connessione con la sempre ben fatta applicazione Smart Life è abbastanza rapido, con più modalità di connessione, sia Bluetooth Low Energy (BLE) sia Wi-Fi 2.4 GHz, e già da questo software è possibile dare una sfumatura di colore personalizzata alla striscia.

Possibile anche regolare l'intensità, il contrasto e impostare vari giochi di luce. Quanto all'utilizzo con Alexa, il supporto è in italiano e quindi nessun problema. Insomma, che sia per un utilizzo natalizio o per abbellire i propri smart TV, monitor o semplicemente la propria scrivania, questa striscia LED va più che bene.

Recensione Maxcio Smart Wi-Fi Strip Light | Striscia LED RGB – Prezzo e conclusioni

Che dire quindi di questa striscia LED Maxcio in recensione? Si potrebbe partire dal suo utilizzo, che come detto ci è sembrato piuttosto coerente con quanto deve fare, ma anche affidabile. Se questo poi lo abbiniamo al prezzo, che su Amazon è di circa 25/30€, per la versione da 5 metri (quella presa in esame), considerando il fatto che è smart e funziona bene con gli assistenti vocali, sono ben più che inquadrati. Insomma, se cercate una striscia LED, questa di Maxcio è una soluzione da valutare fortemente, così da non spendere cifre esorbitanti ed avere un prodotto di buona fattura.

