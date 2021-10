Realme debutta con DIZO su Amazon: le cuffie GoPods D subito a metà prezzo!

Qualche mese fa, Realme ha ampliato il suo portfolio lanciando un nuovo brand, DIZO. Questa firma nasce con l'intento di proporre accessori indossabili ai giovani a prezzi molto convenienti. E non è un caso infatti se le cuffie TWS Realme DIZO GoPods D siano subito in offerta a metà prezzo grazie al codice sconto che trovate su Amazon.

Codice sconto DIZO GoPods D: le cuffie TWS Realme in offerta

Prima di conoscere i dettagli dell'offerta, vi spieghiamo un po' le caratteristiche di questo prodotto. Sono cuffie di tipo in-ear con design compatto, con texture metallizzata e perfettamente adattato all'orecchio. Sono dotate di driver da 10 mm, che permettono un ascolto di ottima qualità.

Quanto alle loro capacità le DIZO GoPods D di Realme hanno una modalità a bassa latenza a 110 ms, Bluetooth 5.0, riduzione ambientale del rumore ENC per le telefonate ed un'autonomia che le porta fino a 20 ore di ascolto grazie alla carica del case. Non manca una buona certificazione IPX4 per sudore e spruzzi d'acqua. Presenti anche comodi controlli touch per chiamate e musica.

Trovate quindi le nuove cuffie TWS Realme DIZO GoPods D in offerta su Amazon con il codice sconto dedicato che le porta a metà prezzo e la spedizione diretta da parte dello store. N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Realme (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

