Recensione asciugacapelli Jimmy F2: è come il Dyson Supersonic, ma costa meno della metà

Non è un segreto che Jimmy stia, almeno per alcuni modelli, seguendo le orme di brand più conosciuti (e costosi) del settore. Lo abbiamo visto con i suoi ottimi aspirapolvere ultrasonici, lo abbiamo trovato nello spazzolino elettrico Jimmy T6 e lo ritroviamo in un altro dispositivo che non ha nulla di smart, ma che è prodotto in maniera molto intelligente.

Si chiama Jimmy F2 ed è un asciugacapelli ultrasonico che, seppure sia tecnicamente molto differente dal modello inglese, eredita alcune caratteristiche del Dyson Supersonic che ne influenzano positivamente la qualità.

Il prezzo, poi, è decisamente differente: se l'asciugacapelli Dyson è venduto ad un prezzo medio di circa 350 euro, il Jimmy F2 parte da un prezzo base di 70,99 euro. Cifra che, tra l'altro, potrebbe scendere ancora di più con uno degli eventuali sconti o coupon ai quali il brand ci mese ci ha abituati.

Asciugacapelli ultrasonico Jimmy F2: qualità alta, prezzo basso

Design e materiali

In linea di massima, il design del Jimmy F2 è simile a quello dell'asciugacapelli Dyson, almeno se visto lateralmente. Il corpo è corto, il manico è pieghevole ed alla sua estremità è stato collegato il cavo di alimentazione con presa Schuko. A differenza del Dyson però, il motore digitale e la turbo ventola sono stati posti quasi al centro della struttura, in maniera molto analoga ai più tradizionali asciugacapelli.

Anteriormente è possibile collegare un bocchettone che ruota a 360° con il quale direzionare con più precisione il flusso d'aria, mentre la zona posteriore è stata dedicata al filtro per la polvere che è molto fitto e che, con un po' di pazienza, è anche piuttosto semplice da pulire.

Tutti i comandi sono sul manico: c'è un interruttore per l'accensione e la selezione delle due velocità disponibili e poi c'è un tasto che, se premuto, farà produrre all'asciugacapelli solo dell'aria fredda, che verrà comunque arricchita dalla presenza dei nano-ioni, la caratteristica fondamentale di questo prodotto che a breve andremo ad approfondire.

Ciò che mi ha lasciato leggermente perplesso è la lunghezza del cavo di alimentazione: è lungo poco più di un metro ed effettivamente potrebbe rendere l'asciugatura dei capelli poco agevole, a meno che non si abbia una presa a muro nei pressi di uno specchio.

Caratteristiche ed asciugatura

Le vere novità del Jimmy F2 si iniziano subito a percepire quando si attiva l'asciugacapelli. Perché già dal primo utilizzo che ci si rende conto che questo prodotto non ha nulla a che vedere con i modelli tradizionali a ventola e resistenza riscaldante. Già dal primo avvio si nota immediatamente che Jimmy ha utilizzato una soluzione elettronica molto simile a quella di Dyson: il suo motore digitale infatti, emette un getto di aria calda decisamente preciso e diretto, e lo fa istantaneamente alla sua attivazione. Il motore da 1800w poi ruota molto velocemente, e la sua turbo-ventola garantisce un getto d'aria di 1.5 m3 al minuto. Niente male.

Ma non finisce qui. Oltre a garantire un'asciugatura veloce ed ottimizzata, il Jimmy F2 è dotato di un ulteriore “motore” in grado di emettere nano-ioni: in soldoni, grazie a questa tecnologia, l'umidità presente nell'aria viene ionizzata e poi direzionata verso il capello, in modo da idratarlo ed asciugarlo contemporaneamente. In soldoni, grazie a questa combinazione di tecnologie, i capelli saranno più sani, luminosi e forti.

Anche il Jimmy F2 è inoltre dotato di un sistema di controllo della temperatura, gestito da un chip dedicato a questo scopo, che dovrebbe tenere costantemente sotto controllo la temperatura dell'aria in uscita e regolarla di conseguenza anche in base alla distanza tra l'asciugacapelli ed i capelli stessi. In soldoni, qualora si dovesse utilizzare l'asciugacapelli per un tempo prolungato, questo chip eviterebbe la fuoriuscita di aria troppo calda che potrebbe danneggiare il capello.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale del Jimmy F2 è di 79,00 euro su Amazon e sul sito ufficiale di Jimmy, ma vi consiglio di tenere sempre sotto controllo il box che trovate in basso: qualora dovessero esserci offerte o coupon sconto disponibili, le inseriremmo immediatamente.

Tirando le somme, il Jimmy F2 è un asciugacapelli con motore digitale e tecnologia ionica che garantisce un'alta qualità. Il design è compatto e portatile, si può ad esempio mettere in valigia senza troppi problemi, ed il flusso d'aria che emette è preciso al punto tale dal permettere un'asciugatura molto veloce. Certo, non è a livello del Dyson Supersonic, ma costa sensibilmente meno e garantisce un rapporto qualità/prezzo probabilmente più vantaggioso.

Ok, direte voi, è un asciugacapelli. E sì, in effetti si tratta di un prodotto di cui difficilmente si prenderebbe in considerazione l'acquisto. Ma, allo stresso tempo, è uno di quegli accessori non indispensabili, dei quali però non si riuscirebbe più a far meno una volta provati.







