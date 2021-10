Xiaomi ha lanciato il caricabatterie GaN 120W per tutti

Durante l'evento dedicato ai Redmi Note 11, non si è potuto fare a meno di gridare al “miracolo” (con giusta ironia) alla notizia della super ricarica del modello Pro+, che fa ora compagnia al nostro 11T Pro. Ma il nuovo mid-range del brand non è l'unico dispositivo dotato di tale supporto e per questo Xiaomi ha lanciato il caricabatterie GaN 120W anche per gli altri tipi di dispositivi, ad un prezzo tutto sommato onesto.

Xiaomi: tutte le caratteristiche del nuovo caricabatterie GaN 120W

Il nuovo caricatore Xiaomi si presenta come da tradizione del brand, cioè minimale e di colore bianco. Essendo ultra veloce, è dotato di una porta USB-C, a cui si abbina il cavo Type-C/Type-C incluso nella confezione. Oltre a questo, abbiamo tutta una serie di protezioni (ben 10) per evitare cortocircuiti, surriscaldamenti e altri problemi elettrici che potrebbero intercorrere al momento della ricarica.

Grazie alla tecnologia al Nitruro di Gallio, Xiaomi ha potuto realizzare il nuovo caricabatterie di dimensioni decisamente compatte, rispetto magari anche a quello Red Magic, che però è multi-porta. Tra l'altro, non teme temperature più rigide (fino a -10 °C). Infine, questi sono le varie possibilità di ricarica: 5V/3A, 9V/3A, 11V/6A MAX e 20V/6A MAX. In parole povere, i notebook, il Nintendo Switch e anche altri smartphone non devono temere compatibilità.

Il prezzo di questo caricabatterie GaN 120W Xiaomi è di circa 40€ (299 yuan), che per il tipo di mercato è un prezzo tutto sommato giusto. Al momento è disponibile nella sola Cina, ma è molto probabile che possa arrivare anche da noi, sia tramite importazione sia tramite distribuzione diretta, considerando che il brand ha già “sdoganato” la sua presenza, come anticipato, inserendolo nella confezione del modello top della serie 11T.

