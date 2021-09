Recensione Jimmy T6: lo spazzolino elettrico sonico che lava (anche) la faccia

Ok, non è uno spazzolino smart. Non integra alcuna funzionalità che richiede la connessione ad uno smartphone, ma non è come tutti gli altri spazzolini elettrici. E se c'è un'azienda che poteva pensare ad un prodotto del genere, non poteva essere che Jimmy: abbiamo imparato a conoscere il brand per i suoi ottimi aspirapolvere e per i numerosi accessori per l'igiene personale, ma con il Jimmy T6 si è proprio superato.

E si è superato a tal punto dal convincerci a recensire un prodotto che di smart ha davvero poco, ma che è stato progettato in maniera davvero intelligente soprattutto per una funzionalità che sarà apprezzata da molti: il Jimmy T6 è il primo spazzolino elettrico sonico che, oltre a garantire un'igiene orale ottimale, può anche lavare il viso, grazie ad una testina pensata proprio per questo.

Recensione Jimmy T6: spazzolino elettrico sonico economico con testina per viso e super batteria

Contenuto della confezione

La confezione del Jimmy T6 segue il tipico stile dell'azienda. Realizzata in cartone bianco, il suo interno è estremamente curato e contiene tutti gli accessori necessari per poter utilizzare sin da subito lo spazzolino elettrico, compresa la nuova testina per il lavaggio del viso.

Al suo interno, oltre lo spazzolino elettrico, troviamo due testine per i denti, la testina per il viso, un cavo di ricarica con connettore di tipo USB-C e la tipica manualistica.

Design e materiali

Esteticamente, il Jimmy T6 si presenta come un normale spazzolino elettrico. I materiali sono di ottima qualità e la colorazione azzurrina gli conferisce un'eleganza non scontata, soprattutto per un prodotto di questa categoria.

Il design è ergonomico ed è pensato praticamente per tutti, ed anteriormente integra dei LED con i quali verrà visualizzata la modalità di spazzolatura che si sta utilizzando.

La zona superiore è dedicata all'inserimento delle testine, compatibile sia con la testina DuPont, tipica dell'azienda, che con la testina per il viso, mentre inferiormente è stato posizionato l'ingresso per la ricarica, che avviene tramite USB-C e che è protetto da un tappo in silicone di ottima qualità ed in grado di garantire al prodotto la resistenza all'acqua: il Jimmy T6 è uno spazzolino elettrico sonico che non solo può essere risciacquato (e ci mancherebbe), ma che può essere utilizzato in tutta sicurezza anche sotto la doccia.

Caratteristiche e qualità della pulizia

Ad animare il Jimmy T6 ci pensa un motore in grado di garantire dalle 26400 alle 32400 vibrazioni soniche al minuto, che generano un movimento oscillatorio della testina molto preciso e per niente fastidioso, in modo da portare a termine la pulizia dentale in maniera quasi impeccabile.

La testina per i denti è di tipo DuPont, ed è progettata in modo da risultare morbida e lenitiva, ma nonostante ciò in grado di rimuovere a fondo e senza troppi problemi tutti i residui tra i denti e le gengive: tra gli spazzolini sonici che ho provato negli ultimi tempi, la testina DuPont del Jimmy T6 è risultata essere quella meno “fastidiosa” per le gengive, nonostante l'alto numero di oscillazioni al minuto.

Le modalità d'utilizzo sono 4, e possono essere selezionate tramite l'unico tasto integrato sulla zona anteriore dello spazzolino: ci sono la modalità per denti sensibili, la modalità biancante, quella “standard” e poi c'è un'ultima modalità che si dovrà attivare solo qualora si utilizzi la testina per il viso.

Testina per il viso che è realizzata con delle setole in silicone, con le quali lo spazzolino potrà lavare – letteralmente – anche il viso. Il suo utilizzo è semplice: una volta montata la testina ed attivata la modalità “Face Clean”, non bisognerà far altro che inumidire il volto, magari applicare un detergente specifico, e poi massaggiare il viso sfruttando le oscillazioni della testina.

C'è poi anche un timer incorporato, con il quale il Jimmy T6 garantirà una corretta pulizia dentale. Il timer integrato nello spazzolino ricorderà all'utilizzatore di cambiare l'area di pulizia ogni 30 secondi e si spegnerà automaticamente qualora si dovessero raggiungere i due minuti di pulizia: è proprio questo il tempo necessario per garantire una giusta pulizia dentale.

Autonomia della batteria

Ma, probabilmente, la caratteristica che più sorprende del Jimmy T6 è sicuramente la sua autonomia. Grazie ad una batteria integrata da 2500 mAh, questo spazzolino elettrico sonico è in grado di garantire ben 180 giorni di autonomia con un'unica ricarica. Ed è una caratteristica quasi unica, che probabilmente tenderà proprio a far dimenticare la necessità della ricarica.

In soldoni, anche per lunghi periodi di viaggio, il Jimmy T6 funzionerà senza necessità alcuna di dover ricaricare.

Il processo di ricarica però, è piuttosto lento: per una ricarica completa, il Jimmy T6 richiederà circa 5 ore tramite il cavo USB-C incluso in confezione, che dovrà però essere collegato ad una qualsiasi sorgente dotata di connettore USB-A: nella confezione non esce alcun adattatore a parete. Peccato.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo ufficiale del Jimmy T6 è di 49,90 euro e, permettetemi di dirlo, siamo da tempo abituati all'ottimo rapporto qualità/prezzo dei prodotti del brand, ma con questo spazzolino quelli di Jimmy si sono proprio superati.

E lo hanno fatto non solo perché stiamo parlando di un prodotto in grado di garantire una pulizia dentale al pari di quelli venduti da brand più blasonati nel settore (ma che arrivano a costare fino a 4 volte in più), ma soprattutto perché la cura del dettaglio ed i materiali del Jimmy T6 sono di altissimo livello, per non parlare poi del fatto che si tratta di un dispositivo polivalente, in grado di lavare i denti ed il viso.

L'unica pecca da parte di Jimmy è solo nella dotazione degli accessori: avrei preferito che l'azienda avesse incluso nella confezione l'alimentatore a parete per la ricarica, e soprattutto un astuccio per il trasporto. Se l'azienda ci avesse pensato, il Jimmy T6 sarebbe stato assolutamente il miglior spazzolino elettrico in circolazione, e non solo nella fascia di prezzo economica.







