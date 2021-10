Recensione BlitzHome BH-AF2: la nuova friggitrice ad aria che si controlla con lo smartphone

Le friggitrici ad aria le conosciamo tutti. E (quasi) tutti abbiamo ormai imparato a comprenderne i vantaggi. Si chiamano “friggitrici”, ma in realtà sono molto più simili ad un forno a convezione, permettono di cucinare una vastissima tipologia di cibi utilizzando una quantità minima di olio, e sono semplicissime da pulire.

In pochi sanno però che, così come per le luci smart, le serrature smart e tutti i nuovi dispositivi per la domotica intelligente, anche nel mondo delle friggitrici ad aria è possibile trovare modelli in grado di connettersi alla rete WiFi ed essere controllati dallo smartphone.

E se c'è un'azienda che ha fatto quasi da “apripista” al settore delle friggitrici ad aria smart è BlitzWolf, un brand che abbiamo apprezzato moltissimo per i suoi prodotti “intelligenti” per la casa e che, da pochissimo, ha deciso di cambiare nome proprio per sottolineare la categoria dei suoi prodotti: BlitzWolf è diventata BlitzHome, e la sua nuova friggitrice ad aria smart BH-AF2 è la nuova versione della BlitzWolf BW-AF1, che abbiamo recensito qualche mese fa.

Recensione BlitzHome BH-AF2

Design e materiali

Esteticamente la nuova BlitzHome BH-AF2 è molto simile alla prima friggitrice smart dell'azienda, seppure con diverse novità. Il dispositivo continua ad essere caratterizzato da una struttura principale ed un vassoio di cottura, che però nella nuova versione è diventato molto più semplice da lavare, essendo composto da un singolo pezzo ed una grata sul fondo che si può rimuovere. E se anche il cestello della nuova BlitzHome BH-AF2 è lavabile in lavastoviglie, c'è da fare un piccolo appunto: rispetto al modello precedente, la nuova versione della friggitrice smart perde 1L di capienza, passando da 6L della BW-AF1 ai 5L della BW-AF2.

Il design vero e proprio è stato rinnovato, con linee più eleganti e semplici, e la zona superiore è caratterizzata da un nuovo pannello di controllo che non solo diventa piatto e più semplice da lavare ma che, oltre ai tasti per la gestione della cottura, integra 8 programmi di cottura per diverse tipologie di cibo: insomma, nonostante si tratti di una friggitrice ad aria smart, la BlitzHome BH-AF2 può essere comunque utilizzata anche senza accendere lo smartphone.

Tutti i tasti sono a sfioramento ed al centro continua ad essere presente il tipico display LCD con il quale si potranno controllare tutte le impostazioni relative alla cottura.

Tutta la friggitrice è realizzata protetta da uno strato in policarbonato molto lucido, che teme tantissimo le impronte digitali e l'unto: data la natura del prodotto, avrei preferito una finitura opaca, per evitare di dover continuamente eliminare le impronte varie da tutta la superficie.

Funzionalità smart

In quanto a funzionalità smart, arriviamo subito al punto: nuovo nome del brand, nuova applicazione per iOS ed Android, ma stessa sostanza. La BlitzHome BH-AF2 viene gestita dall'app BlitzHome (la vecchia si chiamava BlitzWolf) che, seppure abbia un'interfaccia grafica nuova e più bella da vedere, integra le stesse identiche funzionalità viste nella versione precedente.

In realtà chi conosce già bene l'app Xiaomi Home, in BlitzHome non noterà nulla di nuovo: sin dal processo di associazione della friggitrice ad aria smart, si capisce che si sta utilizzando una sorta di versione “ribrandizzata” dell'ottima app di Xiaomi.

Ad ogni modo, dopo aver effettuato l'associazione alla rete senza fili di casa, si potrà utilizzare l'applicazione per impostare i tempi di cottura e la temperatura, ma anche per accendere e spegnere il dispositivo. Ed anche se l'applicazione è cambiata rispetto al modello precedente, anche con la nuova versione c'è una bellissima conferma: il lag è praticamente assente, ed ogni comando viene immediatamente elaborato dal dispositivo.

Tramite l'applicazione è possibile anche scegliere tra le 6 modalità di cottura pre-impostate, anche se il mio consiglio è quello di non affidarsi troppo a queste impostazioni, soprattutto per quanto riguarda i tempi di cottura: è importante, di tanto in tanto, mettere in pausa la friggitrice e controllare la cottura estraendo il cestello, facendo molta attenzione alla sua temperatura (è caldissimo), e controllando il cibo all'interno.

Purtroppo, ad oggi, non sono riuscito ad associare la BlitzHome BH-AF2 ad alcun assistente digitale. L'azienda non ha ancora rilasciato l'integrazione né per Google Home, né per Amazon Alexa, quindi purtroppo non sono riuscito a testare questa funzionalità.

Caratteristiche e cottura

Ma se l'esperienza smart è praticamente invariata rispetto alla generazione precedente, le novità che introduce la BlitzHome BH-AF2 in quanto a caratteristiche tecniche e processo di cottura sono diverse. Innanzitutto cambia l'assorbimento, che diventa di 1500W, ed anche in quanto a rumorosità il nuovo modello è decisamente più ottimizzato rispetto a quello precedente: l'azienda dichiara un 20% di rumore in meno e devo dire che si tratta di un valore piuttosto veritiero. Se già la BW-AF1 era silenziosa, ora la BlitzHome BH-AF2 diventa praticamente impercettibile, anche in fase di cottura.

La temperatura massima che la friggitrice ad aria riesce a raggiungere continua ad essere di 200°, ma ciò che fa davvero la differenza è la nuova tecnologia ASH 2.0, che garantisce una cottura non solo più efficiente, ma decisamente più uniforme. Da questo punto di vista, quelli di BlitzHome hanno fatto davvero un ottimo lavoro.

Personalmente, ormai cucino qualsiasi cosa con la friggitrice ad aria. Non solo le patatine fritte congelate, ma anche il bacon, gli hamburger, le salsicce e molti altri alimenti. E ok, ora mi è venuta fame.

Insomma, è inutile stare a sottolineare quante pietanze è possibile cucinare con queste particolari friggitrici, l'importante però è tenere sempre presente che on sempre con la friggitrice ad aria si può cucinare senza l'olio. Nel caso delle patatine fritte congelate (e di tutti gli alimenti pre-cotti) l'utilizzo dell'olio si può evitare, ma qualora si volesse cucinare qualcosa di non pre-fritto, si dovrebbe aggiungere un cucchiaino d'olio, per rendere il tutto più croccante e delizioso.

In fase di cottura sia sul display che tramite l'applicazione si avrà accesso ad un conto alla rovescia con il quale si terranno sotto controllo i tempi e al termine della quale la friggitrice emetterà un beep sonoro e l'applicazione invierà una notifica allo smartphone.

Ma è al termine della cottura che ci si rende conto della comodità di un prodotto del genere, ed è una comodità molto pratica che prescinde dalle prelibatezze che ci si potranno cucinare: la pulizia. La necessità di lavaggio è praticamente minima e considerando che quelli di BlitzHome nel nuovo modello ne hanno ridotto al minimo i componenti, inserendo praticamente solo una piccola grata in metallo, pulire questa friggitrice ad aria diventa ancora più semplice.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo della friggitrice ad aria smart BlitzHome BH-AF2 è di 119.99 dollari, ma tramite il coupon (che trovate in basso) potreste portarvela a casa in sconto a 76.00 euro per la versione smart e 68.60 euro per quella tradizionale. E ok, si tratta di un nuovo modello, ma le mie considerazioni finali non cambiano rispetto al vecchio: è probabilmente una delle migliori friggitrici ad aria in circolazione, decisamente meglio di quella di Xiaomi ad esempio.

È super silenziosa, le sue funzionalità smart rendono molto più comoda la cottura ed il controllo di temperatura e tempi e, certo, il cestello è leggermente meno capiente, ma grazie alla nuova tecnologia ASH 2.0, la cottura è decisamente più uniforme e veloce.

Peccato solo per la mancanza dell'integrazione con gli assistenti digitali: ok, probabilmente attivare o disattivare la friggitrice utilizzando la voce non ne rivoluzionerebbe l'esperienza utente, ma se un prodotto viene definito “smart”, deve esserlo in tutto e per tutto.



