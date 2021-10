KUGOO Kirin G1: l’ultima proposta del brand ora ad un super prezzo da Europa

Prendere un monopattino elettrico oggi è diventato, paradossalmente, una scelta difficile grazie alla vasta scelta sul mercato. Un aiuto ce lo possono dare però i prodotti del catalogo di KUGOO, come il monopattino elettrico Kirin G1 ora in offerta su Geekbuying con codice sconto e spedizione da Europa gratis.

Codice sconto KUGOO Kirin G1: il monopattino elettrico in offerta su Geekbuying

Dalla pedana ben ottimizzata, lo stile del KUGOO Kirin G1 non si distacca molto dagli altri prodotti del brand pur non perdendo originalità con le sue forme smussate e leggermente tondeggiante. Al suo interno troviamo un potente motore da 500W, che insieme alla batteria da 13 Ah permette di avere un'ottima autonomia lunga 40 km.

Le ruote hanno un'ottima circonferenza da 10″, che permettono di avere una tenuta di strada migliore. Il carico massimo è di 120 kg, mentre l'inclinazione arriva fino a 24°. Esistono, come spesso accade, 3 modalità di guida. Chicca interessante lo sblocco tramite NFC, che si aziona tramite il display LED. Non manca poi una certificazione IPX5 per usarlo eventualmente sotto la pioggia.

Trovate il KUGOO Kirin G1 ora in offerta su Geekbuying grazie al codice sconto dedicato, a cui si aggiunge la comoda spedizione da Europa gratuita in tempi rapidi. N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

