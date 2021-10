Capelli idratati e morbidi con l’asciugacapelli agli ioni negativi Xiaomi SOOCAS H3, a soli 17€

Siete alla ricerca di un asciugacapelli delicato, che lasci i vostri capelli idratati e setosi? Una soluzione per nulla aggressiva e magari… targata Xiaomi? Allora l'asciugacapelli agli ioni negativi Xiaomi SOOCAS H3 potrebbe fare al caso vostro, complice un'offerta decisamente top: il dispositivo scende al miglior prezzo di sempre, con tanto di spedizione dall'Italia (gratis)!

Xiaomi SOOCAS H3: asciugacapelli con tecnologia agli ioni negativi in offerta su TomTop

L'asciugacapelli Xiaomi SOOCAS H3 arriva con tecnologia agli ioni negativi e grazie alle sue dimensioni compatte è perfetto sia da utilizzare in casa che in viaggio. Il dispositivo offre una potenza di 1800W, tre temperature differenti ed un design minimale ed elegante in perfetto stile Xiaomi. Bello, leggero e potente senza rovinare i capelli: ancora una volta la compagnia di Lei Jun (o meglio, una delle sue storiche partner attive su YouPin) ha fatto centro!







L'asciugacapelli agli ioni negativi Xiaomi SOOCAS H3 è disponibile in offerta lampo su TomTop, con tanto di spedizione gratuita direttamente dai magazzini italiani dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Se siete interessati vi consigliamo di procedere con celerità dato che la promoziona sembra limitata ad un numero preciso di unità.

