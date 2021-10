Nokia T20 ufficiale: c’è un nuovo tablet Android in città

Era nell'aria è adesso è ufficiale: anche Nokia fa il suo ritorno nel campo dei tablet e lo fa presentando ufficialmente Nokia T20. Un annuncio che segue quello di molti altri produttori che hanno visto nella crescita del mercato dei tablet Android un'opportunità. Anche Google starebbe preparando la sua alternativa in salsa Pixel, per non parlare di Xiaomi Pad 5 e Realme Pad. Ma anche OPPO, vivo e OnePlus si starebbero apprestando a fare lo stesso, anche se la proposta di Nokia mira ad un mercato più tipicamente low-cost.

Nokia T20 ufficiale: tutte le novità del tablet Android

Nokia T20 si presenta come un tablet con schermo In-Cell LCD da 10,4″ 2000 x 1200 pixel con un rapporto in 15:9, luminosità da 400 nits e certificazione contro le luci blu. Il tutto in una scocca metallica che misura 247,6 x 157,5 x 7,8 mm e pesa circa 465 g, nell'unica colorazione Ocean Blue con certificazione IP52. Dentro a questa scocca c'è un comparto hardware abbastanza modesto, capitanato dal SoC Unisoc T610 a 12 ed una batteria da 8.200 mAh ricaricabile a 15W. Ciò significa una CPU octa-core ad 1,8 GHz con core ARM Cortex-A75/A55 e GPU Mali-G52 MP2, coadiuvati da 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage espandibile via microSD fino a 512 GB.

Il reparto multimediale è arricchito da speaker stereo con supporto OZO Playback, mentre le fotocamere sono da 8 MP posteriormente e 5 MP frontalmente. Connettività alla mano, il tablet Nokia integra modem Wi-Fi (c'è anche la variante LTE con GPS), Wi-Fi 5, Bluetooth 5, USB Type-C ed ingresso mini-jack da 3,5 mm. Manca lo sblocco biometrico tramite impronta digitale, sostituito unicamente dal riconoscimento facciale 2D. Il software è basato su Android 11, con compatibilità HMD Enable Pro per le aziende e Google Kids Space per i più piccoli.

Nokia T20 è disponibile in preordine da oggi in Italia ad un prezzo di 239€ per la versione Wi-Fi e 249€ per quella LTE. A corredo ci sono due accessori: la Rugged Flip Cover a 59,90€ ed il Rugged Case a 39,90€.

