Realme GT Neo 2T potrebbe arrivare ad ottobre: quali sono le novità?

Nell'ultimo periodo abbiamo parlato tantissimo del modello GT Neo 2: nonostante questa gamma sia stata un'esclusiva cinese, a questo giro il terminale arriverà in India e si vocifera che sia in programma anche il lancio in Europa (qui trovate tutti i dettagli sullo smartphone e la sua controparte Global). Nel frattempo vari indizi puntano in direzione di una versione alternativa, in arrivo con specifiche differenti ed il nome di Realme GT Neo 2T: ecco che cosa sappiamo di questo presunto smartphone della famiglia Neo!

Realme GT Neo 2T: che cosa sappiamo finora

Design, display e specifiche tecniche

La primissima conferma è arrivata dal VP Xu Qi Chase, il quale ha annunciato che è in arrivo un nuovo modello della serie Neo 2, basato su una nuova piattaforma e con un design leggermente differente. In risposta, il leaker DigitalChatStation ha svelato che il dispositivo arriverà sul mercato cinese come Realme GT Neo 2T, sostenendo che lo smartphone sia il modello RMX3357 certificato dal TENAA qualche tempo fa. Quest'ultimo è stato inizialmente identificato come Realme Q5 Pro (lo trovate qui), ma come al solito in questi casi è l'ultima parola spetta all'azienda.

Volendo prendere per buono il fatto che il dispositivo RMX3357 sia in realtà il prossimo Realme GT Neo 2T, facciamo il punto della situazione in merito alle caratteristiche dello smartphone. Il terminale dovrebbe avere dalla sua un display con punch hole, un pannello AMOLED da 6.43″ Full HD+ a 120 Hz.

Per le specifiche, si parla di almeno 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage e di una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 65W. Il comparto fotografico si baserebbe su un triplo modulo da 64 + 8 + 2 MP (con grandangolo e macro) ed una selfie camera da 16 MP.

Il dispositivo sarebbe mosso da una soluzione MediaTek (e non dallo Snapdragon 870 come il modello GT Neo 2), più precisamente dal Dimensity 1200-AI, chipset visto a bordo di OnePlus Nord 2.

Realme GT Neo 2T – Indiscrezioni su prezzo e uscita

La compagnia cinese non ha ancora confermato il nome di Realme GT Neo 2T, ma ha lasciato intendere che la nuova incarnazione della serie arriverà durante il mese di ottobre. Manca una data ma in compenso le indiscrezioni riferiscono di un prezzo intorno ai 2.000 yuan, circa 263€ al cambio. Una cifra decisamente aggressiva per la fascia media, ma ovviamente restiamo in attesa di altri dettagli e – soprattutto – di una conferma da parte di Realme.

