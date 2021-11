Buon compleanno Alexa: l’assistente vocale di Amazon compie 3 anni in Italia

Sono passati ormai tre anni dal debutto di Alexa in Italia ma sono bastati per trasformare l'assistente vocale di Amazon in una compagna insostituibile nella quotidianità di tantissimi utenti nostrani. 10 miliardi di interazioni, 450 milione di ore di musica ascoltate, 28 milioni di chiamate: ecco alcuni dei numeri dietro il successo di Alexa in questi tre anni nel nostro paese!

Il 6 novembre è il giorno del compleanno di Alexa: sono tre anni in Italia e sette dal debutto negli Stati Uniti. L'assistente vocale diventa un po' più grande ma a crescere è anche l'amore degli utenti italiani, ormai accompagnati in ogni attività della vita quotidiana e sempre pronta a stupire con una nuova Skill.

“Nei primi tre anni dall'arrivo in Italia, gli utenti attivi che utilizzano Alexa sono cresciuti in maniera rilevante, oltre l'80% anno su anno; e nel solo 2021 si contano oltre 5 miliardi di interazioni tra gli utenti in Italia e Alexa. Alcune di queste dimostrano come Alexa sia entrata nelle nostre case come un vero e proprio membro aggiuntivo della famiglia: basti pensare che oltre 7 milioni di volte, solamente nell'ultimo anno, gli utenti le hanno detto ti voglio bene”, afferma Gianmaria Visconti, Country Manager di Amazon Alexa.

Alexa è stata fin da subito apprezzata per aver portato tanta musica nelle case italiane, e anche oggi questo aspetto continua a essere tra i preferiti. La musica digitale tramite smart speaker è un fenomeno in costante crescita nel Bel Paese, anche i dati lo confermano: sono state infatti oltre 280 milioni le ore di streaming fruite nel corso degli ultimi 12 mesi. Tra i brani più richiesti troviamo Malibù di sangiovanni, Baby Shark e Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino.

Quest'anno più di sempre Alexa è stata protagonista nelle cucine degli utenti in Italia stuzzicando il loro appetito anche attraverso la Skill di GialloZafferano, il food media brand più amato in Italia. Insomma, le nostre case stanno davvero vivendo una grande rivoluzione, diventando ogni giorno più smart, anche grazie a tecnologie e prodotti sviluppati da aziende come BTicino, Fastweb e Philips Hue.

Sono oltre 140.000 in tutto il mondo i dispositivi per la Casa Intelligente compatibili con Alexa – tra cui luci, prese, citofoni, Internet box per gestire le connessioni ultraveloci dei dispositivi alla rete domestica e robot per le pulizie – e oltre 200 milioni quelli già connessi all’assistente vocale di Amazon. In Italia troviamo oltre 4.500 Skill disponibili, di cui 544 dedicate proprio alla Casa Intelligente, sviluppate da Amazon insieme a sviluppatori di terze parti.

Infine vi segnaliamo una simpatica sorpresa di Alexa: gli utenti che il 6 novembre augureranno “buon compleanno” all'assistente vocale di Amazon – tramite i dispositivi compatibili e l'app – riceveranno un periodo d'uso gratuito di 4 mesi di Amazon Music Unlimited iscrivendosi al servizio (o un pacchetto premium di canzoni da utilizzare con la Skill “Scopri la canzone”).

E se siete in cerca di un'occasione per risparmiare sui prodotti Amazon, vi ricordiamo che Fire TV Stick 4K Max è in offerta a -40%: un'occasione imperdibile!

