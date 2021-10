Huawei Store, partono i saldi d’autunno: una pioggia di Coupon per tutti i gusti!

Con l'autunno ecco arrivare anche i saldi di Huawei Store per il mese di ottobre, a questo giro con una vera e propria valanga di Coupon da utilizzare per risparmiare sull'acquisto dei prodotti del colosso cinese, ovviamente tramite lo shop ufficiale italiano. Andiamo a scoprire tutti i codici sconto, insieme ai dettagli su dove e come utilizzarli.

Saldi d'autunno Huawei Store: tutti i Coupon e le offerte per ottobre 2021

Per prima cosa vi segnaliamo che i coupon per i saldi d'autunno di Huawei Store vanno inseriti prima del momento del pagamento, in modo da poter accedere allo sconto indicato. Di seguito trovate tutti codici utilizzabili per il mese di ottobre 2021, insieme ai dettagli sui prodotti interessati dalla promozione.

Codici Validi fino al 31 Ottobre Sconto del 7% su Tutto il Catalogo – AUTUNNO7HW Sconto di €50 Su tutti i PC – AUTUNNO50HW Sconto del 10% su Prodotti Audio ed Indossabili – AUTUNNO10HW Sconto di €20 su Huawei GT 2 Pro – AGT2PRO20E Sconto di €100 sulla Serie Matebook – AUTUNNO100HW Sconto di €50 su Matepad Pro WiFi – AMATEPADPRO50



Valido dal 6 ottobre al 31 Ottobre Sconto di €30 sul nuovo Nova8i – ANEW30HW



Valido dal 1 al 12 Ottobre Sconto di €20 su Freebuds Pro – AFBPRO20E



Valido dal 13 al 31 Ottobre Sconto di €30 su Freebuds Pro – AFBPRO30E



Vi ricordiamo che tutti i codici vanno utilizzati solo ed esclusivamente sullo shop ufficiale Huawei Store, raggiungibile tramite il link qui sotto.

