Lenovo Legion Play sarà la console portatile del mondo Android

Quando si parla di console portatile, i due nomi che saltano al pensiero sono Nintendo Switch e Steam Deck, a cui presto potrebbe aggiungersi Lenovo Legion Play. Il produttore taiwanese starebbe preparando un'espansione nell'universo gaming, grazie al know-how accumulato nel tempo. L'abbiamo visto prima con la nascita della serie smartphone Legion Duel e non è poi così sorprendente che Lenovo voglia fare lo stesso anche nel mondo delle console puramente incentrate al mondo videoludico.

Le immagini di Lenovo Legion Play sono pressoché ufficiali, essendo state scovate da utenti in rete dalle pagine web di Lenovo Germania e MWC 2021 Japan. Prendendoli per buoni, quindi, i render ci rivelano una console molto simile alla Nintendo Switch, con un ampio display centrale da 7″ Full HD HDR10 in 16:9 affiancato da due sezioni laterali dedicati ai controlli di gioco. Sulla sinistra c'è uno dei due joystick e la croce direzionale, così come un tasto aggiuntivo in alto e il tasto Legion in basso. Quest'ultimo potrebbe fungere da attivatore della modalità gaming così come avviene su smartphone.

Lenovo Legion Play in arrivo: rivale di Steam Deck e Nintendo Switch sì, ma con Android

Sulla destra, invece, al suo posto c'è il tasto Home, così come l'altro joystick, un altro tasto in alto e i quattro pulsanti A, B, X e Y. Da ambo i lati, poi, possiamo notare le griglie per i due speaker frontali. Studiando meglio la scocca, in alto c'è un ulteriore tasto (forse quello d'accensione), così come i due (o quattro?) dorsali. Infine, nella sezione inferiore sono collocati gli attacchi USB Type-C, mini-jack da 3,5 mm ed un microfono. Non sappiamo ancora qualche chipset muoverà il tutto, mentre la batteria dovrebbe essere una 7.000 mAh e non mancherebbe un doppio sistema di vibrazione.

Trattandosi di una console Android, l'altro aspetto interessante di Lenovo Legion Play riguarda l'interfaccia che si vede in una delle immagini. Sullo schermo appare un launcher personalizzato sulla falsariga di altre console, con una riga centrale dove vediamo varie voci, fra cui lo store dei giochi e l'app NVIDIA GeForce NOW per il cloud gaming. Possiamo notare anche Play Store, app Google, browser e, più piccoli, altri elementi della UI in alto. Oltre alle informazioni su batteria, connettività e orario, ci sono icone per ricerca, spegnimento, impostazioni, messaggi ed altro ancora.

Si farà mai questa Lenovo Legion Play?

Gli utenti sono riusciti a trovare in rete anche una descrizione ufficiale da parte di Lenovo: “Progettata per i giochi AAA, Lenovo Legion Play è la prima console di gioco cloud Android. La console consente agli utenti di giocare a centinaia di giochi cloud, riprodurre in streaming la propria libreria di giochi o giocare a giochi per dispositivi mobili. Il nostro programma per sviluppatori è aperto a tutti gli sviluppatori di giochi. Prossimamente nei mercati selezionati.“.

Detto questo, arriverà mai Lenovo Legion Play? Per il momento, non è da escludere che i piani della compagnia siano cambiati. Già il fatto che siano comparse le immagini ma che non sia ancora stata presentata al MWC 2021 potrebbe significare un passo indietro da parte di Lenovo. Stando alle indiscrezioni, i piani la vedevano programmata per il 2021, ma ad oggi non c'è alcuna indicazione di una possibile presentazione nei mesi a venire.

Una delle ipotesi possibili è che Lenovo abbia scelto di rimandarne il lancio a causa della crisi dei semiconduttori. Una crisi che ha colpito molto proprio il mondo videoludico, fra console come PS5 e Xbox Serie S/X e schede grafiche vittime di scorte estremamente limitate rispetto alla domanda di mercato. Tuttavia, essendo Lenovo Legion Play una console Android, perciò presumibilmente con architettura ARM, dovrebbe dotarsi di SoC Qualcomm. Anche perché Lenovo ne parla come una console indirizzata al cloud gaming, quindi non bisognosa di una potenza estrema

