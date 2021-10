Xiaomi Mi 11 Ultra si aggiorna alla MIUI 12.5 EEA Enhanced | Download

L'aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced si sta facendo strada anche in Europa, come dimostra il roll-out per Xiaomi Mi 11 Ultra appena partito. Fino ad oggi, il nuovo major update di Xiaomi si è affacciato in maniera timida nel nostro continente, prima su POCO F3 e poi su Mi 10 e Mi 10T/10T Pro. Questi sono alcuni dei modelli che compongono la prima wave di smartphone che riceveranno l'aggiornamento MIUI, a cui poi si aggiungerà il resto del catalogo.

La MIUI 12.5 Enhanced arriva in Europa anche su Xiaomi Mi 11 Ultra

Fa sicuramente piacere constatare che anche il top di gamma non plus ultra Xiaomi Mi 11 Ultra sta ricevendo la MIUI 12.5 Enhanced pure in Europa. Tuttavia, sappiate che il roll-out in questione riguarda la build V12.5.10.0.RKAEUXM in fase Stable Beta. Questo significa che la ROM è quella completa ma non è ancora pronta per essere rilasciata pubblicamente. Il roll-out OTA riguarda unicamente i beta tester Mi Pilot e qualora non venissero rivelati bug allora verrà allargata a tutti gli utenti. Fino ad allora, se volete potete comunque scaricarla ed installarla manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 12.5 Enhanced per Xiaomi Mi 11 Ultra

MIUI 12.5 Enhanced – Changelog

Prestazioni rapide. Più autonomia tra le ricariche.

Algoritmi mirati – I nostri nuovi algoritmi allocheranno dinamicamente le risorse di sistema in base a scene specifiche, garantendo un'esperienza fluida su tutti i modelli.

Atomized Memory – Il meccanismo di gestione della memoria ultra-fine renderà l'utilizzo della RAM più efficiente.

Liquid Storage – Nuovi meccanismi di archiviazione sensibili manterranno il tuo sistema vibrante e reattivo con il passare del tempo.

Bilanciamento intelligente – I miglioramenti del sistema principale consentono al tuo dispositivo di sfruttare al meglio le specifiche hardware di punta. Sistema Aggiornate le patch di sicurezza Android a settembre 2021. Maggiore sicurezza del sistema.



clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu