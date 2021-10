Il trapano smart con display di Xiaomi debutta in versione Global

Comincia un nuovo giorno e ovviamente è immancabile una novità in salsa Xiaomi per affrontare al meglio la giornata. A questo giro la casa cinese ripropone in versione internazionale il suo nuovo trapano intelligente, una soluzione molto interessante e che farà gola a tanti grazie al suo stile inconfondibile con tanto di display: ecco tutto quello che c'è da sapere su caratteristiche, prezzo e offerte con codice sconto di Xiaomi Mijia Electric Smart Drill, rinominato Brushless Cordless Drill 12V per il debutto in versione Global.

Aggiornamento 25/10: dopo il lancio in patria, il trapano smart con display di Xiaomi arriva sul mercato Global. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Xiaomi Mijia Electric Smart Drill (Brushless Cordless Drill 12V): tutto sul trapano intelligente con display

Design e caratteristiche

In termini di design e di stile siamo sui soliti binari di Xiaomi e sulla scia di altri modelli. Il dispositivo è caratterizzato da un corpo ed un'impugnatura, il tutto con un'elegante colorazione nera. La vera chicca di Xiaomi Mijia Electric Smart Drill (Brushless Cordless Drill 12V) è il display posizionato all'estremità del corpo. Questo permette di visualizzare modalità e potenza ed è dotato di un pulsante touch per regolare il vostro trapano smart. L'attrezzo monta un motore brushless, offre una coppia fino a 30 Nm ed è utilizzabile non solo per avvitare, ma anche per forare legno, cemento e ferro.





Come si intuisce dal nome, il dispositivo presenta funzioni smart: precisamente è in grado di regolare la coppia in base alla funzione in uso e ai materiali che si stanno forando. La batteria è un”unità da 2.000 mAh ricaricabile tramite Type-C: il tutto offre un'autonomia fino a 550 utilizzi alla massima potenza, secondo quanto dichiarato dalla compagnia.

Xiaomi Mijia Electric Smart Drill (Brushless Cordless Drill 12V): prezzo e disponibilità del trapano con display

Il nuovo trapano intelligente Xiaomi Mijia Electric Smart Drill arriva in versione Global come Xiaomi Brushless Cordless Drill 12V ma per il momento non è dato di sapere quale sia il prezzo internazionale. Intanto vi segnaliamo che il trapano con display di Xiaomi è già in offerta con codice sconto (si tratta della versione cinese). Di seguito trovate il link all'acquisto insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Infine, prima di lasciarvi, vi segnaliamo che l'avvitatore Xiaomi Mijia è in sconto a circa 60€ (lo trovate qui): non ha un display, ma di certo sa il fatto suo!

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu