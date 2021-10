Google Camera 8.3: disponibile la GCam di Pixel 6 | Download

Con la presentazione dei nuovi Google Pixel 6 e 6 Pro, in molti sono curiosi di mettere le mani sopra le rispettive fotocamere e la nuova Google Camera 8.3. Purtroppo gli ultimi top di gamma di casa Google non saranno disponibili in Italia se non fra qualche mese, ma non disperatevi. Se volete provare la nuova versione della GCam, sappiate che i modder sono già all'opera per realizzare il porting per tutti. Da quando esiste la serie Pixel esiste anche la Google Camera e sono moltissimi coloro che la utilizzano pur senza essere in possesso di un Pixel. Questo grazie proprio al mondo del modding, che permette agli utenti di provare feature a cui tecnicamente non potrebbero aver accesso, anche su smartphone Xiaomi, OPPO, OnePlus, vivo, Realme, Samsung e così via.

Volete un assaggio di Google Pixel 6? Arriva il porting della Google Camera 8.3

Anche la nuova Google Camera 8.3 non fa differenza: anche se è esclusiva di Pixel 6 e 6 Pro, i primi porting permettono di provarla su altri smartphone. Se avete uno smartphone Android, quindi, potete scaricare il file APK ed installarlo per testare la nuova UI e le novità che ne conseguono.







Tuttavia, per il momento questi porting della Google Camera 8.3 non comprendono novità importanti come Magic Eraser e Face Deblur. Per quelle bisognerà aspettare forse i successivi porting, nella speranza che i modder riescano ad estrare ed implementare queste funzionalità. Non appena ci sarà un porting con queste feature non mancheremo di aggiornare l'articolo. Fino a quel momento, potete scaricare i file APK disponibili:

Come ogni porting, non è detto che la Google Camera 8.3 funzioni al 100% sul vostro smartphone. Tutto dipende dal modello che possedete e dall'hardware che contiene: più uno smartphone è datato, più è probabile che non funzioni. Nel caso del porting BGS, a questo link trovate una lista dei modelli compatibili.

